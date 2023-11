Los planes de Chenoa durante estas semanas: mucho deporte, preparando nuevo single y el regreso de 'OT'

Hace meses que emprendieron caminos separados, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando hemos sabido que Chenoa y Miguel Sánchez Encinas ya no están juntos. Un año y medio después de casarse, la cantante mallorquina y el doctor especialista en urología han decidido poner punto y final a su matrimonio, aunque todo ha sucedido de manera amistosa, tal y como hemos podido saber. Chenoa ha empezado un nuevo capítulo de su vida y, como siempre, lo encara con mucha fortaleza. De hecho, durante estas últimas semanas no ha perdido la sonrisa mientras ha seguido con su día a día, centrada en su trabajo y, sobre todo, en el lanzamiento de su nuevo single y el regreso de Operación Triunfo, que se estrena el 20 de noviembre en Prime Video.

Chenoa habló recientemente sobre su vida personal y profesional

Así de sensacional la vimos hace unos días en la gala de LOS40 Music Awards en Madrid. La intérprete de Cuando tú vas o Atrévete se convirtió en una de las invitadas más espectaculares con su llamativo top de tul rosa y pantalones fucsia. Feliz y muy emocionada, Chenoa anunció lo que sus fans llevaban mucho tiempo esperando... ¡su regreso a la música!

"Se viene, se viene. Después de casi cuatro años, saco a final de mes single nuevo. Todavía no puedo decir nada, pero ya hemos hecho videoclip y hemos hecho todos esos preparativos que hacía un montón que no vivía. Me apetece mucho hacer música. ¡Ya tocaba! y me hace muchísima ilusión", confesó.

Nueva música

La cantante de origen argentino ha estado compartiendo también algunas imágenes de todos esos preparativos. "¡Nervios, una ilusión enorme y muchas ganas de enseñaros todo lo que hemos estado preparando estos meses en el estudio y poder disfrutarlo juntos! Me estabais pidiendo música desde hacía mucho tiempo, y por fin puedo daros un adelanto", escribió hace unos días junto a un vídeo en el que aparecía dentro del estudio dando los últimos retoques a su nuevo tema. "Nueva etapa, nuevas canciones y con un equipo insuperable que lo hacen todo fácil y mágico! Mi gente, arrancamos motores", publicó demostrando lo ilusionada que está.

En forma

La que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo se encuentra bien anímicamente puesto que ya hace semanas que ocurrió todo. Lo que más le cuesta es enfrentarse a la tormenta mediática que genera su ruptura, pero ella ha seguido con su día a día con normalidad. La jurado de Tu cara me suena está totalmente volcada en todos sus compromisos profesionales, pero también sigue muy enfocada en su cuidado personal. Para ello, es fiel a su rutina deportiva, que la ayuda a estar bien por fuera pero también por dentro. "Gym hecho ✅️💪🏼💪🏼 Vamos a por el martes", dijo junto a esta foto desde el centro en el que entrena.

El regreso de Operación Triunfo

Además de su vuelta a la música, si hay algo que la tiene tremendamente emocionada es que la hayan elegido para ser la nueva presentadora de OT. La nueva edición se estrenará el próximo lunes 20 de noviembre en Prime Video, pero este jueves, día 16, Chenoa reaparecerá ante los medios para dar a conocer, junto a sus compañeros, todas las novedades del programa.

Chenoa, que toma el relevo de Roberto Leal al frente de las galas, está muy feliz con este nuevo reto, aunque reconoce: "Que sea OT es lo más nerviosa que me puede poner en el mundo. Me parece una fantasía que me tengan en cuenta y que encima lo presente. Pero sinceramente ya estoy con ganas de empezar", dijo en los premios de LOS40.