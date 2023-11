Las historias de amor que nacieron en Operación Triunfo: ¿te acuerdas?

El próximo 20 de noviembre regresa a Amazon Prime Video una nueva edición de Operación Triunfo, el talent que ha hecho soñar a generaciones. No solo se ha convertido en uno de los formatos más esperados a nivel musical, pues siempre se descubren voces increíbles y talentos escondidos, sino que las 24 horas de convivencia siempre dejan anécdotas, amistades y amores que conquistan. Es precisamente el amor el sentimiento que más ha enganchado al espectador a lo largo de las ediciones, convirtiendo el romanticismo en un ingrediente más del éxito de este formato. Repasamos algunas de las parejas que nacieron dentro de la academia a lo largo de su historia.

Las 15 actuaciones más recordadas y virales de Operación Triunfo

Anne y Gèrard trataban de ser discretos pero las cámaras de OT 2020 pillaron un beso furtivo que destapó su relación. Los dos eran muy queridos por el público, que se conmovió mucho cuando tuvieron que despedirse tras la expulsión de Anne. Aunque estuvieron juntos un tiempo después de que se apagaran los focos, su amor no duró mucho.

No fueron los únicos que se enamoraron en esta edición pues surgieron otras parejas como la de Flavio y Samantha. A pesar de que al principio él parecía reacio a dejarse llevar por sus sentimientos, las pistas de que sentía lo mismo que Samantha eran demasiadas. Vivieron su relación fuera de la academia durante tres años aunque a principios de 2023 confirmaron su ruptura.

Hugo y Eva no lo tuvieron tampoco sencillo para entregarse a su corazón. Él tenía novia y luchó contra lo que empezaba a sentir por su compañera, pero el amor no entiende de límites. Empezaron una relación que duró unos tres años hasta que finalmente separaron sus caminos.

Carlos Right y Julia Medina fueron bautizados como Julright por los fans de OT 2018. Aunque no hablaron abiertamente de su relación sí que se notó el tonteo dentro de la escuela. Ella lloró mucho cuando él fue expulsado y parece que fuera sí que comenzaron una breve relación que sin embargo no se prolongaría demasiado en el tiempo.

El de Damion y África fue un romance que no empezó hasta que ambos salieron del programa en 2018. Él tenía novia y quería aclarar con ella lo que había empezado a sentir por su compañera en el talent. Una vez finalizado el espacio presumieron de su relación en sus perfiles sociales, donde compartieron su pasión por la música y los viajes. Es este vehículo el que siguen utilizando para gritar un amor que dura ya cinco años.

OT 2017 dejó dos parejas inolvidables, aunque ninguna sigue unida actualmente. Aitana y Cepeda forjaron una gran amistad en la escuela, donde compartían bromas y confidencias. Ella tenía novio fuera, pero su corazón cayó rendido al gallego con el que, una vez fuera del concurso, se dio una oportunidad. Un beso en pleno concierto de OT 2017 en el Santiago Bernabéu, después de cantar No puedo vivir sin ti, confirmó su relación. El público enloqueció, aunque no les duró demasiado pues pocos meses después terminaron.

La de Amaia y Alfred fue sin duda la historia de amor con mayúsculas de aquel año. Su relación comenzó de manera natural, sin esconderse de las cámaras. No tuvieron problema en demostrar que estaban enamorados y se notaba en la complicidad que desbordó su dúo City of stars. La historia conquistó de tal manera que se convirtió en el tema Tu canción que ambos llevaron al festival de Eurovisión. Un año después su relación se rompió y siguieron caminos separados.

Aunque esta lista es larga, el romance más recordado sin duda fue el de David Bisbal y Chenoa, en OT 1. Tratando de pasar desapercibidos ante los ojos de los cientos de espectadores empezaron a sentir más que amistad el uno por el otro. Su dúo Escondidos ha pasado a la historia como uno de los más vistos del talent, pues traducía precisamente lo que estaban viviendo dentro de la televisiva escuela. La complicidad y la perspectiva de ese amor que no se confirmó hasta que salieron de la academia hizo soñar al público. Su relación se rompió tres años después y cada uno rehízo su vida por separado.

En la primera edición de OT hubo muchas parejas “escondidas” que o no llegaron a confirmar una relación o lo hicieron muchos años después. Entre estos casos están David Bustamante y Gisela, que se llevaban muy bien en el concurso, pero nunca dijeron si habían dado un paso más; Verónica Romero y el recordado Álex Casademunt, que confesaron años después que habían tenido algo, y Mireia y Alejandro Parreño, que se enamoraron en la gira posterior al programa. Ninguna de estas historias se alargó demasiado en el tiempo.

Mireia se enamoró luego de Miguel Ángel Silva, que formó parte de Fórmula Abierta cuando Álex Casademunt salió del grupo. De aquella historia nacieron dos niños, Adrián y Yeray, pero la pareja tampoco prosperó y se separaron.

El amor de Hugo y Nika nació en OT 2 y no tuvieron problema en confesarlo. Se mostraron muy enamorados ante las cámaras y no escatimaban en muestras de cariño. Aunque estaban muy enamorados y estuvieron juntos unos tres años, al final se separaron.

Guillermo Martín y Lidia Reyes son los únicos exconcursantes de OT que se han casado. Se conocieron en la academia en 2005 aunque su relación no empezó hasta que salieron del programa. Se casaron en 2016 y tienen un hijo, Guillermo, que nació en 2019. Juntos han seguido con su pasión por la música formando el dúo musical Café y Olé.