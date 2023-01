Samantha y Flavio ('OT 2020') confirman su ruptura

Flavio y Samantha, que fueron concursantes de Operación Triunfo 2020, han confirmado que han puesto fin a su relación tras tres años juntos. Los cantantes, que se conocieron mientras estaban participando en el talent musical de Televisión Española, han anunciado su separación después de varios comentarios negativos en sus diferentes perfiles sociales, ya que desde hace algunas semanas ninguno de los dos habían dicho o publicado algo sobre su relación. "Debido a todos los mensajes de odio hacia nosotros, nuestros amigos y nuestros familiares, hemos decidido tanto Flavio como yo aclarar que desde hace varios meses no estamos juntos", han escrito ambos, dejando claro que a pesar de no continuar con su historia de amor los dos mantienen buen trato.

"La relación entre los dos es inmejorable, no ensucieis inventando tonterías. Gracias, os queremos", han concluido en sus perfiles sociales los cantantes, sin explicar tampoco los motivos por los que han decidido poner punto y final a su noviazgo. A pesar de la separación, hace tan solo dos meses que Samantha aseguró en una entrevista en Fórmula TV que la relación con Flavio iba "viento en popa". Eso sí, aseguró que prefería no compartir trabajo con su pareja porque cuando lo hicieron durante su estancia en OT 2020 "fue un desastre". Pero no solo eso, la artista además dejó claro que aunque sí tenían química en otras cosas, a la hora de componer juntos no les salía ni tampoco a la hora de hacer colaboraciones. "No nos sale", explicó.

No es la primera vez que los artistas deciden no continuar con su relación. Durante su participación en el concurso musical de TVE, apenas unas semanas después de haberse conocido, también pusieron fin a su noviazgo. "Al principio sí estaba muy a gusto porque la veía muy guapa y me atraía mucho, pero luego no sé si conectamos bien", dijo Flavio cuando estaba en la academia, donde además dijo a sus compañeros que había otras personas en el programa que le hacían "tilín" (refiriéndose a Eva, con quien cantó en la segunda gala).

Durante los primeros días de la ruptura en 2020 Samantha no dudó en mostrar sus sentimientos y confesar su tristeza. Además, la exconcursante entonó canciones como Que te quería en la sala de ensayos y lloró en el comedor de la academia. Eso sí, después decidió seguir adelante y acabó reconociendo que terminar una relación no es el fin del mundo "si Jennifer Aniston superó a Brad Pitt...".