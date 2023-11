La vida personal de José María Carrascal: más de seis décadas casado con una azafata alemana y sin hijos

El mundo del periodismo está de luto. El periodista José María Carrascal ha fallecido este viernes 3 de noviembre a los 92 años, en su casa de Madrid. Conocido como el hombre de las mil corbatas, el comunicador, con su carisma, conquistó el corazón de todos los que le leían o le escuchaban. Junto a su brillante carrera profesional, su vida personal también ha estado marcada por grandes acontecimientos.

Muere José María Carrascal a los 92 años: adiós al periodista de las mil corbatas

“Yo no me hago a la idea de vivir sin mi mujer. Ella me ha ayudado en todo", eran las palabras que le dedicaba José María Carrascal, al gran amor de su vida, Ellen. El periodista conoció a su mujer, cuando se trasladó a Berlín a buscarse un futuro. Durante su estancia en tierras germanas, trabajó como profesor de español y traductor, además de realizar esporádicas colaboraciones en medios de comunicación. En esta ciudad que tan bien le acogió, se enamoró de su vecina, una azafata de la compañía Pan Am, que pronto se convertiría en su mujer.

Como buen comunicador, José escribió sus primeras crónicas, basadas en la historia de cómo conoció a Ellen. Desde entonces, han pasado toda la vida juntos: "Es muy importante tener las mismas aficiones. No todas. Tiene que haber aficiones que no se compartan para descubrir nuevas facetas de tu pareja", declaró el Carrascal. En 1960, se casaron en la capital alemana y años más tarde, cuando llegaron a España, se dieron nuevamente el ‘sí, quiero’ en el Monasterio de Montserrat.

A pesar de no tener hijos, José María Carrascal vivió una vida feliz junto a su esposa: "No tuvimos hijos porque nos casamos tarde. Eso a algunos matrimonios les ha separado, pero a nosotros nos unió mucho más. Para adaptarse a otra persona, sobre todo si tienes una personalidad fuerte, hay que tener generosidad, estar dispuesto a ceder mucho y a dar mucho. Yo no me hago a la idea de vivir sin mi mujer. Ella me ha ayudado en todo", declaraba el periodista, sobre la mujer que tanto le ha apoyado. José ha estado hasta sus últimos días ejerciendo como profesional, pero redujo su jornada por un único motivo: "Mi mujer es lo más importante para mí y ahora tengo que estar con ella porque está en silla de ruedas. Ella ha dedicado su vida a mí, lo menos que puedo hacer yo es hacer lo mismo por ella", decía Carrascal sobre la misión que había comenzado.

Julio Iglesias “el motivo” por el que llegó a Antena 3

La pareja, antes de asentar sus raíces en España, vivió durante 25 años en Estados Unidos. Durante esos años, Carrascal continuó realizando colaboraciones en medios españoles. Sin embargo, en 1989, el director de Antena 3 le propuso trasladarse a los estudios de San Sebastián de los Reyes y dirigir el informativo de la noche. En un primer momento, el comunicador no veía claro aceptar la oferta, pero Julio Iglesias, que se convirtió en un gran amigo, le hizo cambiar de idea: "Pasó por Nueva York y me llamó y me dijo que lo aceptara. Acéptalo, vas a ganar mucho más en televisión, te va a conocer más gente, lo que será bueno y malo, pero para tus libros te vendrá muy bien, me dijo. Confié en el talento de negociante de Julio", confesó Carrascal, que permaneció durante diez años presentando el informativo.