Muere el hijo del cantante Kendo Kaponi a los 19 años en un accidente de tráfico

El cantante puertorriqueño Kendo Kaponi, ha sufrido una de las pérdidas más trágicas que se pueden vivir. Su hijo Cheniel Capone Rivera Torres, de 19 añós, falleció en un accidente de tráfico en la madrugada del domingo, en Kissimmee, Florida.

Capone murió tras chocar su coche contra un edificio, aunque todavía no se conocen los detales, ni siquiera si conducía él o si estaba acompañado. Se mantiene bajo investigación policial la posible causa del fatídico suceso que tuvo lugar alrededor de las 5:40 horas de la madrugada.

José Fernando Rivera Morales, así es como se llama Kendo Kaponi, es uno de los compositores de música urbana más reconocidos de la industria musical en Puerto Rico. Cheniel era fruto de la relación del cantante y una mujer a la que se le identifica en sus canciones como Giselle.

Su hijo, tuvo la inspiración para seguir sus pasos en la música dentro de casa, pues el joven estaba creando su propio estilo musical. Desde 2004 se había animado a compartir sus creaciones en Youtube, pero siempre siendo representado por su padre. En su cuenta de Instagram, donde cuenta con 26 mil seguidores, compartía los adelantos musicales o estrenos. Justo antes de su muerte había publicado un nueva canción, junto al productor Kele, 'Cazando', que se había convertido en un éxito.

Kaponi no ha querido pronunciarse al respecto, pero sus seguidores le han dado el pésame con palabras como estas: "Fortaleza para tanto dolor", "Que dios te de fuerzas en esta situación". No solo sus fans han querido tener un mensaje de apoyo al cantante, sino que sus otros compañeros de profesión también lo han hecho. Uno de ellos, Arcángel, compartió este mensaje con sus seguidores: "Dios le dé entendimiento a Kendo, no tengo comunicación contigo mi bro pero sé que leerás esto en su debido momento. Te acompaño en tus sentimientos no sabes cuanto! Estoy aquí para lo que sea a la hora que sea! Que Dios tenga en la gloria a tu amado hijo!".

El cantante Casper también le ha dedicado unas palabras: "Que injusta puede ser la vida a veces. Oren mucho por el brother y que sea Dios consolando ese corazón. Tamo aquí brother". No solo artistas y conocidos, las redes sociales se han inundado de mensajes hacia el joven fallecido y su familia, que ahora atraviesa un duro proceso de duelo.