La locutora Mar Montoro ingresa de urgencia en el hospital debido a un shock anafiláctico

La locutora radiofónica y presentadora Mar Montoro, de 46 años, ha compartido con sus seguidores el grave susto de salud que sufrió y la llevó a ingresar de urgencia en un hospital madrileño. Ha explicado que sufrió una fuerte reacción alérgica a un medicamento, lo que la llevó a una situación muy complicada que casi no supera. “No es mi mejor foto, pero estoy viva” comienza. “Ayer volví a poner el contador a cero tras superar un choque anafiláctico producido por un antibiótico (amoxicilina)”. Continúa relatando cómo su hija fue quien dio la voz de alarma al darse cuenta de que algo no iba bien.

“Si no fuera por Daniela, que alertó a su padre de que algo no iba bien, mi marido y la rapidez de la persona que nos dio los primeros auxilios desde el teléfono de urgencias, el equipo que me estabilizó en casa y los cuidados de los médicos y enfermeras del hospital otra canción habría sonado hoy” cuenta. La locutora ingresó de urgencia en el madrileño hospital Doce de Octubre como dijo. “Ya estoy mejor, muy cansada, pero mejor y deseando volver a mi casa” contó.

Ya de vuelta a su casa y junto a los suyos, Montoro agradeció la cantidad de mensajes que había recibido pues su publicación (la hizo junto a una imagen desde el hospital) se llenó de muestras de apoyo. David de María, Toni Aguilar, Beatriz Trapote, Chenoa y un largo etcétera de nombres le mandaron todo su apoyo. Alicia Senovilla, presentadora del programa Juntos de Telemadrid, en el que Mar colabora, le dedicó unas cariñosas palabras: “Ayyyy, que me ha dado un vuelco al corazón cuando he visto la foto. Venga que eres una guerrera, y todavía tienes que batallar muchas guerras! Ponte buena, cuídate, y ahora sí que sí, saldremos a celebrar la vida. Besazo enorme".

Mar Montoro es una locutora de radio y colaboradora televisiva que actualmente participa en el espacio de Telemadrid Juntos. Es una de las voces más reconocidas de la radio, medio en el que comenzó cuando todavía era una adolescente, como ella misma recordó en sus perfiles sociales. Cadena 100, Los 40 principales y Onda Cero son algunas de las emisoras por las que ha pasado. Es además actriz de doblaje y pone voz a anuncios publicitarios.