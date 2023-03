Martín Barreiro, el hombre del tiempo de TVE, de baja médica y a la espera de una operación

Martín Barreiro, el hombre del tiempo de TVE, ha desvelado por qué lleva casi un mes alejado de los estudios de Padro del Rey. "Intentando no caer en el desánimo… Tengo una hernia de disco, llevo semanas de baja y con dolor intenso. Me dicen que me va a tocar operar… ¡Os echo de menos!", ha publicado el meteorólogo gallego, de 45 años, que lleva más de una década presentando la información meteorológica en la cadena pública. Su mensaje ha tenido una gran repercusión. Los espectadores del programa La hora de la 1 se han preocupado por su estado de salud, al igual que numerosos compañeros de profesión y amigos, como Irene Villa, que le ha enviado este comentario para animarle. "Cambié hernia por disco de titanio y fue lo mejor. Al día siguiente como nueva y nunca más dolores".

- Hernia discal: apunta los síntomas que pueden indicar que la padeces

VER GALERÍA

PULSA SOBRE LA IMAGEN PARA ACCEDER A LA FOTOGALERÍA

Licenciado en Ciencias Físicas en la Universidad de Santiago de Compostela, Barreiro ha conquistado a la audiencia con su manera de comunicar y, sobre todo, con su imagen. Cuando llegó a TVE lucía un look mucho más serio y discreto, con trajes de chaqueta y corbata. Sin embargo, desde hace un tiempo, apuesta por estilismos más desenfados, de colores y estampados muy atrevidos, como los que luce en su día a día cuando hace surf o practica skate con la melena al viento o recogida en un moño.

VER GALERÍA

El presentador y meteorólogo ya estuvo de baja hace justo tres años por culpa del covid. La última vez que le vimos ante las cámaras fue el 8 de marzo de 2020 y no pudo incorporarse a su puesto de trabajo hasta el 30 de mayo, casi dos meses después. "He pasado el COVID-19. Han sido muchos días de síntomas, de dolores y de incertidumbre. Ha sido muy duro. Gracias a todos los que habéis preguntado cómo estaba. Hoy vuelvo a dar el tiempo", dijo una vez recuperado junto a una foto llegando a Torrespaña, los estudios de la televisón pública, protegido por una mascarilla.

VER GALERÍA

En aquel momento toda su familia estuvo a su lado, la misma que ahora le apoya en este nuevo contratiempo. Barreiro comparte su vida con Ana Mariño, que también trabaja en el mundo audiovisual. Se conocen desde la infancia y han formado un gran equipo junto a sus dos hijos, Martín y Julieta, con los que viajaron a principios de febrero a París.