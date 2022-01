El sorprendente cambio físico (y de estilo) de Martín Barreiro, el hombre del tiempo de TVE

Martín Barreiro lleva más de una década presentando la información meteorológica en Televisión Española y de vez en cuando sustituye a Jacob Petrus al frente del programa Aquí la Tierra. El meteorólogo gallego, de 44 años, gana peso en la cadena pública y los espectadores se han fijado en lo mucho que ha cambiado desde que llegó. Su transformación física salta a la vista. Ahora lleva el pelo largo y ha cambiado los trajes de chaqueta y corbata por estilismos más desenfados, de colores y estampados muy atrevidos. Una imagen totalmente diferente a la de antes de la pandemia que también se refleja en su manera de comunicar, a juzgar por los comentarios que recibe en sus redes sociales. "Me encanta ver cómo te sueltas cada día. De cómo se te veía al principio a cómo de relajado se te ve ahora", comenta uno de sus seguidores. "Lo haces d maravilla, cómo se nota las tablas que tienes", escribe otro. "Cada día más y mejor, eres un crack, sigue así", añade un tercero.

El presentador del tiempo, al que vemos en la imagen de abajo con su anterior look, mucho más serio y discreto, se siente muy cómodo con su nueva imagen ante las cámaras, ya que es la misma que luce fuera de los estudios de Padro del Rey. Si navegamos por sus redes vemos al meteorólogo con camisas hawaianas o haciendo surf y montando en skate con la melena al viento o recogida en un simpático moño.

Martín Barreiro, licenciado en Ciencias Físicas en la Universidad de Santiago de Compostela, fue una de las personas que se contagió al inicio de la pandemia y compartió su experiencia con todos los espectadores. "He pasado el COVID-19. Han sido muchos días de síntomas, de dolores y de incertidumbre. Ha sido muy duro", dijo una vez recuperado. La última vez que le vimos ante las cámaras fue el 8 de marzo de 2020 y no pudo incorporarse a su puesto de trabajo hasta el 30 de mayo, casi dos meses después. "La médica me dijo que en mi caso, todavía con una infección respiratoria, no era conveniente que me incorporase a trabajar", explicó en aquel momento.

La prioridad para el meteorólogo gallego es su familia, especialmente Martín y Julieta, los dos hijos que tiene con su pareja, Ana Mariño, quien también trabaja en el mundo audiovisual y a la que conoce desde la infancia. Curiosamente, ambos eran compañeros de colegio y dos décadas después se reencontraron y surgió la chispa. "Los dos teníamos claro que queríamos compartir nuestras vidas. Fuimos rápido, pero muy seguros en todos los pasos de nuestra relación, incluida la decisión de tener a nuestros dos hijos", declaró Martín Barreiro en una entrevista concedida a La Voz de Galicia.

