Taciana Díaz, la reportera de laSexta a la que una camarera salvó de morir atragantada

Taciana Díaz, periodista y reportera de laSexta, se llevó un gran susto hace una semana. Estaba preparando un reportaje en un restaurante gallego cuando casi muere por atragantamiento por culpa de una tapa de pulpo. Afortunadamente, una camarera le salvó la vida gracias a la maniobra de Heimlich. "Hoy he estado a punto de morir atragantada. En el restaurante A Mundiña de A Coruña, la camarera Iria me ha salvado la vida con la maniobra de Heimlich, que deberíamos saber todos. El dueño, Álvaro, y demás personal han sido un amor. Gracias", publicó el pasado 16 de enero. Días más tarde, Taciana volvió al lugar de los hechos para explicar en pleno directo cómo sucedió todo. "Aquí estoy, en el restaurante en el que casi morí. Estoy aquí disfrutando de mi segunda vida", dijo a Iñaki López y Cristina Pardo, presentadores de Más Vale Tarde.

La periodista explicó que después de grabar, les invitaron a una tapa de pulpo en el restaurante. "Simplemente la metí en la boca y no debí masticarla lo suficiente que se debe masticar por las prisas y me atraganté. No podía respirar. Mi compañera me daba golpes en la espalda, pero no hacían nada. Me decían que bebiese agua. En ese momento no piensas en beber agua porque lo que quieres es respirar lo mínimo y no podía", contó.

Taciana recordó que se estaba "casi poniendo morada" y que sabía que "la maniobra de Heimlich" podría salvarla. En ese momento, entró en acción Iria Taboada, camarera del restaurante. Sin pensárselo dos veces le realizó esta práctica de primeros auxilios y la periodista logró expulsar el trozo de pulpo con el que se había atragantado. "Estoy delicadita todavía en la zona torácica. Fue un golpe seco y expulsé el pulpo. Aquí estoy viva y coleando", afirmó.

La empleada había aprendido a realizar esta operación cuando entró a la Marina con18 años y tras este desagradable percance, la reportera de laSexta ha tomado cartas en el asunto. "Yo ya sé hacer la maniobra de Heimlich. Me he aprendido todos los tutoriales por si tengo que salvar a alguien", aseguró.