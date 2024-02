Ángeles Blanco habla de la rivalidad con su marido, Vicente Vallés, y de su vida familiar con un hijo de 11 años

Tras la llegada de Carlos Franganillo como director de Informativos Telecinco, Ángeles Blanco ha cambiado el fin de semana por un horario que le permite tener "una vida normal", según ha dicho en una entrevista concedida a Vertele. La periodista extremeña, de 50 años, es la encargada de presentar el informativo de las 15:00 horas con Isabel Jiménez, una nueva etapa que afronta con gran ilusión, ya que podrá pasar más tiempo con su marido, el periodista Vicente Vallés, y su hijo Daniel.

"Tengo un hijo de 11 años que nació estando yo en el fin de semana. Cuando digo esto la gente me mira como si fuera marciana, pero yo no he ido con mi hijo al cine un domingo por la tarde, ni a los cumpleaños de los niños ni los familiares...", ha contado. La presentadora ha tenido que renunciar a numerosos momentos en familia por su profesión y ahora siente "un poco de vértigo". "A ver si no me gusta ahora y cuando esté con la familia digo '¡Qué horror!'", ha bromeado. "Cuando tienes una pareja que no se ve nunca... Yo te conocía cuando éramos jóvenes, ahora vete a saber las manías que has adquirido y de las que no me he enterado. Desde el punto de vista personal tenemos esa duda", ha añadido entre risas.

Cuando Franganillo salga de plató, ella será la encargada de presentar el informativo de las 21:00 horas, compitiendo así con su marido, que a esa hora presenta las noticias en Antena 3. "No debe pasar en muchos países que una pareja esté presentando el mismo informativo en diferentes cadenas a la misma hora", ha señalado Blanco, que se toma con humor esta rivalidad. "Lo único que tengo que decir a Vicente es que tiemble. Que tiemble".

Ángeles Blanco y Vicente Vallés se conocieron cuando trabajaban juntos en Telecinco. La pareja nunca ha ocultado su relación y es habitual verles así de felices en estrenos o derrochando amor en las redes sociales.

En una de sus últimas visitas a El Hormiguero, Vallés, que lidera las audiencias con sus informativos, aseguró que su mujer y él intentan "competir de la mejor manera que podemos". "Algunas veces nos llamamos por la tarde para preguntarnos con qué vamos a abrir, por supuesto no nos lo contamos y tiramos para adelante", dijo entre risas. También admitió que cuando uno hacía mejor audiencia que otro siempre había bromas en casa sobre ello. "Y suele durar varios días", añadió. Pablo Motos quiso saber por quién se decantaba su hijo a la hora de mantenerse informado. "Cuando le pregunto yo, me ve a mí, y cuando le pregunta ella, la ve a ella", respondió con gran diplomacia. Eso sí, dejó muy claro que "cuando tengo una primicia, la última persona a la que se lo cuento es a mi mujer".

