Ángeles Blanco, orgullosa de su marido Vicente Vallés tras el importante premio que ha recibido

Llevan más de dos décadas juntos y forman una de esas parejas que surgen de vez en cuando en la trastienda de la pequeña pantalla. Hablamos de Ángeles Blanco y Vicente Vallés, a quienes un día su pasión por el periodismo les unió en lo sentimental. La presentadora de Informativos Telecinco ha expresado estos días la admiración que siente por su marido, después del prestigioso galardón literario que ha recibido el conductor de Antena 3 Noticias. "No puedo sentir más felicidad y orgullo. Felicidades por ese merecidísimo Premio Primavera de Novela", le ha dicho públicamente la comunicadora pacense a su esposo con estas palabras que denotan el profundo amor y cariño que le tiene. Ambos se conocieron en 1999 cuando trabajaban para Mediaset y, desde que surgió la chispa entre ellos comenzaron una nueva vida que tuvo como colofón el nacimiento de su hijo Daniel.

El pequeño, ahora con nueve años, puede presumir de unos padres que no solo desarrollan el mismo trabajo sino que además lo hacen delante de la cámara. La bonita y unida familia que forman vive en estos momentos la inmensa alegría que supone para el patriarca el haber logrado esta distinción fuera de lo que es su labor habitual. Vicente Vallés es un enamorado de la literatura y, gracias a su destreza con la escritura, el pasado viernes conseguía este importante reconocimiento con su obra Operación Kazán. El jurado presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Gervasio Posadas, Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún fallaba por unanimidad a favor del vencedor y subrayaba que estamos ante "una novela llena de intriga que, desde una perspectiva muy original, plantea un asunto de ficción que bien podría ser de la más absoluta realidad".

El autor se mostraba exultante y confesaba que estos "va mucho más allá de mis expectativas. He disfrutado mucho escribiéndola y mi única aspiración es que el lector se entretenga, lo pase bien y, quizá, aprenda alguna cosa que no sabía". El merecedor del premio Ondas en 2016 ya había publicado otros dos libros de investigación periodística como son Trump y la caída del imperio Clinton y El rastro de los rusos muertos. Contaba que el proceso de creación de Operación Kazán no fue sencillo ya que cuando estaba a punto de finalizarlo comenzó la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En sus páginas, el periodista despliega sus conocimientos de la geopolítica contemporánea en una sofisticada trama de espionaje que recorre la mayor parte del siglo XX y lo que llevamos de XXI, en la que se ven implicados servicios de inteligencia como la KGB, la CIA y el CNI.

