El plan más familiar de Amber Heard en Madrid, con su hija y su hermana mientras se recupera de una lesión

Desde que se instaló en la capital de España el pasado mayo, Amber Heard continúa llevando una vida tranquila y apacible junto a la persona que más quiere en este mundo: su hija de dos años y medio. Alejada por completo del ruido mediático, entre los planes favoritos y habituales de la actriz estadounidense está el pasear por el parque con su niña y jugar con ella en los columpios.

En sus últimas imágenes juntas, la orgullosa mamá no quita ojo de la pequeña Oonah Paige mientras esta se divierte sobre la arena o se sube a la casita de madera que hay dentro del área infantil. En una jornada de agradabales temperaturas, la intérprete texana va vestida con una camiseta blanca de tirantes y pantalón de color negro que, posteriormente, acompañará con una gabardina. En cualquier caso, lo que más llama la atención es verla apoyada en una muleta mientras camina, baja unas escaleras o cruza la calle.

Al parecer, la protagonista de Aquaman se lesionó en la cadera hace algunas semanas mientras se entrenaba de cara a correr la maratón de Nueva York (que tendrá lugar el 5 de noviembre). Afortunadamente, parece que su recuperación va por buen camino puesto que en sus anteriores imágenes que conocimos tenía que andar con la ayuda de dos bastones en lugar de uno, como es el caso que nos ocupa.

Está también ahí su asistente del hogar y se trata de un plan de lo más familiar puesto que Amber va acompañada por su hermana pequeña Whitney, quien se encuentra en nuestro país y siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. En ese instante van charlando, se ríen, toman algo felices y relajadas... dando muestras de su gran complicidad. En edad les separa solo año y medio, ya que una tiene 37 y la otra 36, hecho que en cierta manera también influye a la hora de entender que sean uña y carne.

Cabe recordar que Whitney fue una de las primeras personas que testificó a favor de Amber en el juicio por difamación que le enfrentó a Johnny Depp en la primavera de 2022, señalando al actor por presuntos malos tratos tanto físicos como psicológicos. Ambas están muy unidas y la última prueba es verlas juntas en Madrid, a más de ocho mil kilómetros de su tierra, en esta nueva etapa para la actriz donde esta ha querido comenzar de cero y se muestra encantada -según ha reconocido-.

Concretamente, reside en un chalet que está ubicado en el exclusivo distrito de El Viso, en Chamartín, el barrio con la renta per cápita más alta de España. Sin duda, el lugar perfecto donde ha encontrado un remanso de paz y su mejor refugio después de lo mal que lo pasó con el litigio que la enfrentó a la megaestrella de Hollywood y por el que acabó condenada. También es este el sitio idóneo y con todas las garantías para ver crecer a su niña, quien nació en por gestación subrogada.

Aunque la intérprete ha huido de la meca del cine, y sobre todo de la gente que un día la puso en la diana, no abandonó ni mucho menos su carrera en el celuloide. De hecho, el pasado junio la veíamos asistir al Festival de Cine de Taormina, en Italia, para presentar su última película, el drama de época con tintes sobrenaturales titulado In the Fire que protagoniza junto al español Eduardo Noriega.

