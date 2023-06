¿Cómo es Amber Heard en las distancias cortas? Su compañero Eduardo Noriega responde El actor español rodó la película 'In the Fire' junto a la actriz estadounidense en medio del escándalo que desató su mediático juicio con Johnny Depp

Amber Heard es feliz en España. La actriz estadounidense se ha instalado en nuestro país tras perder el mediático juicio por difamación con su exmarido Johnny Depp. Meses después de haber estado retirada de la vida pública, la intérprete, de 37 años, ha reaparecido en escena para presentar su película In the Fire, en la que ha compartido protagonismo con el actor español Eduardo Noriega. El protagonisa deTesis no ha tenido onconveniente en desvelar a través de los micrófonos de Europa Press cómo es Amber Heard en las distancias cortas. "Es muy profesional y muy buena compañera", son las palabras que le ha dedicado a la actriz de Aquaman, con la que se h a mostrado encantado de trabajar.

Noriega ha sorprendido al desvelar que Amber Heard rodó la película In the Fire entre el primer juiicio Johnny Depp en Reino Unido y el segundo por difamación en Estados Unidos. "Esta película la rodó antes del juicio [por difamación]. Terminó el rodaje en Guatemala y fue a Estados Unidos para al juicio. Estaba rodándola previa a juicio, pero si llevaba un año prácticamente sin aparecer en los medios", asegura. "Era un momento muy importante de su vida, estaba por venir y al mismo tiempo esta vestida de época, subida en un caballo y pagando tiros", revela mientras admite que fue quizá el mejor refugio para la estrella: "Estoy seguro que tener la cabeza ocupada en un trabajo que te gusta, es bueno".

El actor español, de 53 años, no ha tenido ocasión de verla en nuestro país ahora que está instalada en Madrid. "No le he visto en España, he coincidido en Taomina presentando la película In the fire, pero sí está muy contenta de estar aquí". No sé cuánto tiempo pero yo sé que va a estar mucho tiempo por aquí".

Noriega en el filme es don Márquez, un señor que después de la muerte de su esposa, recurre a una psiquiatra de Nuev York (Amber Heard) para averiguar qué le pasa a su hijo que parece tener habilidades inexplicables y según el cura del pueblo estaría poseído por el diablo. Ambos actores coincidieron el pasado 24 de junio en el Festival de Taormina y dieron muestras de las buenas migas que hicieron durante un intenso rodaje, que, a pesar de que la historia esta ambientada en Colombia a finales del siglo XIX, fue rodada en Guatemala e Italia. A finales de este año, la actriz tiene previsto presentar Aquaman y el reino perdido, mientras que Noriega acaba de participar en la serie francesa Tout va bien y en la española Reina Roja para Amazon Prime.

