El último (e irónico) mensaje de Johnny Depp a su ex, Amber Heard

Hace apenas unos días se ponía fin a una de las batallas legales más agrias, polémicas y mediáticas de los últimos años. Con la firma del acuerdo entre Johnny Depp y Amber Heard por el que la actriz pagará un millón de dólares (más de 950.000 euros) el caso está cerrado. Quedan así retirados los recursos que presentó la actriz para intentar revertir una sentencia desfavorable que le había impuesto una indemnización a la que no podía hacer frente (eran casi 10 millones de euros los que tenía que pagar). Aunque Amber manifestó su disgusto por haber tenido que hacer este pacto que, en sus palabras, no significa una rectificación de lo que ha estado defendiendo durante meses, los abogados de Depp hicieron lo contrario. Explicaron que el actor está contento con el resultado y lo que va a hacer con el dinero.

En un comunicado los letrados han señalado que este acuerdo no cambia el “fallo del jurado” a favor del artista. Detallan además que el protagonista de Piratas del Caribe se ha comprometido a donar la cantidad monetaria a una organización benéfica y recalcan que lo hará de verdad. Este matiz se ha interpretado como una última ironía dirigida a su exmujer Amber Heard, que en su día se comprometió a donar el dinero que cobró tras su acuerdo de divorcio del actor a un hospital infantil de Los Ángeles y a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Los cerca de siete millones de euros no llegaron nunca, al menos en su totalidad, a este destino como quedó de manifiesto durante el proceso judicial del pasado junio (y fue muy criticada por ello).

Ante las preguntas de los abogados reconoció que, pese a su compromiso, no había donado todo lo prometido debido a que el actor la había demandado antes de que pudiera hacerlo. “Ahora tengo la oportunidad de dejar atrás algo que intenté abandonar hace seis años y en unos términos con los que puedo estar de acuerdo” señaló Heard cuando comunicó el acuerdo al que ha llegado con su exmarido. Explica que esto no implica que admita que estaba equivocada. “No es una admisión, no es un acto de concesión” señalaba. “La popularidad y el poder importaban más que la razón del proceso” sentenció la protagonista de Aquaman, reprochando el papel del sistema americano.

Llegaba así el final de un juicio que duró solo seis semanas, pero cuyos ecos se han prolongado durante meses. No solo los implicados trataron de revertir la decisión judicial mediante recursos (también Depp interpuso uno contra los dos millones que tenía que abonar a su ex), sino que la opinión polarizada de los seguidores de la expareja no cesó su intenso debate. Ha sido uno de los procesos judiciales más controvertidos de Estados Unidos, un dudoso honor que ya lo ha convertido en serie documental. Queda por saber si el tiempo también lo trasladará a la gran pantalla. Material desde luego no falta.