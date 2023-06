Feliz e instalada en España Ya hay fecha para la reaparición pública de Amber Heard y lo hará junto a un actor español La actriz texana volverá a la alfombra roja desde su polémico juicio con Johnny Depp para presentar su última película 'In the Fire' en el Festival de Taormina (Sicilia)

Amber Heard está a punto de regresar a la alfombra roja después del polémico y mediático juicio en el que se enfrentó a su ex Johnny Depp. Semanas después de confirmar su regreso al cine, la actriz estadounidense, de 37 años, asistirá a la presentación de su película In the Fire en el Festival de Cine de Taormina el próximo 24 de junio, según informa Deadline. Esta cita supondrá su primera aparición pública un año después de que su exmarido ganase la demanda por difamación interpuesta por Heard y por la que tuve que indemnizar al actor

Está previsto que Heard acuda a la presentación del filme acompañada del director Conor Allyn y su coprotagonista, el actor español Eduardo Noriega. En este thriller sobrenatural In the Fire Amber Heard da vida a una psiquiatra de Nueva York que viaja a una plantación remota en la década de 1890 para atender a un niño perturbado que parece tener habilidades inexplicables. Después de la muerte de su esposa, don Márquez, papel interpretado por Eduardo Noriega, recurre a esta doctora para averiguar qué le pasa al niño. La psiquiatra lo diagnostica con precisión y lo cura mientras se enfrenta a los aldeanos.

Se trata del esperado regreso de Amber Heard al cine, aunque también tiene pendiente el estreno de la superproducción Aquaman y el reino perdido, que llegará a los cines el próximo 20 de diciembre. Una película, cuyo papel llegó a estar en juego después de la victoria de Depp en el juicio, algo que finalmente no fue así, puesto que el filme ya había sido rodado, aunque la propia actriz contó que la productora Warner Bros redujo sus escenas como la princesa Mera debido a la "campaña difamatoria" del equipo legal del actor.

Heard no había vuelto a ponerse delante de una cámara desde que rodó Aquaman y el Reino Perdido en 2021 Las últimas películas de Amber antes de su derrota en los juzgados fueron La Liga de la Justicia de Zack Snyder, la miniserie de televisión The Stand y la cinta Gully. Desde entonces no se la había vuelto a ver en un estreno y su reaparición pública en Italia generará una gran expectación.

Tras su polémico juicio, la actiz texana buscó refugio en España y se instaló con su hija, Oonagh Paige, de dos años, primero en Mallorca y meses después en Madrid, donde dice ser muy feliz. La estrella de Los diarios del ron nació en Austin, Texas, una de las diez ciudades de Estados Unidos donde más ha crecido la comunidad latina, y habla perfectamente nuestro idioma. La actriz ha manifestado que España le ‘encanta’ y ‘espera’ quedarse. Desde su llegada a la capital española, ha sido vista en un parque infantil mientras con su hija, paseando por su barrio, visitando el Museo Sorolla o saliendo a correr por El Retiro.

Amber Heard decidió hacer borrón y cuenta nueva en su vida, vendió su casa de Yucca Valley, en California, en julio del año pasado por un millón de euros, casi el doble de lo que pagó por ella, y puso rumbo a España, donde disfruta de una vida tranquila y estable alejada de los focos de Hollywood.

