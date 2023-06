Amber Heard sobre su nueva vida en Madrid: 'Estoy feliz y encantada, espero quedarme aquí'

Amber Heard (37) ha encontrado en España su refugio de Paz. Tras su polémico y mediático proceso de separación de Johnny Depp, la actriz hizo las maletas y comenzó una nueva vida en nuestro país junto a su hija Oonah Paige de tres años. Su primer destino fue la localidad costera de Costitx, en Mallorca, para unos meses más tarde instalarse en Madrid.

En la capital de España ha adquirido una vivienda en una de las zonas más exclusivas y es de lo más habitual ver a la intérprete disfrutar de diversos planes, como salir con su niña a jugar a un parque y hacer visitas culturales a museos. Incluso, para integrarse mejor en la sociedad y la cultura, está aprendiendo castellano y ya maneja con bastante soltura y fluidez el idioma.

Johnny Depp, al borde de las lágrimas tras recibir una ovación de siete minutos en Cannes

Johnny Depp pasa al ataque: no quiere pagar los dos millones de euros que debe a su ex Amber Heard

A la estrella de Aquaman también le gusta mantenerse en forma y hacer deporte. Buena muestra de ello es que a primera hora de este martes la artista ha estado corriendo por el centro de la ciudad ataviada con un total look negro, compuesto por unas mallas, un top, sneakers y una visera para proteger sus ojos del sol. Un estilismo de ‘sport’ que ha complementado con diversos collares y su larga melena rubia recogida en una coleta.

La jornada no ha acabado aquí para la intérprete, que un par de horas después de realizar sus ejercicios ha quedado con una amiga para almorzar en el restaurante Kabuki, donde se mezcla la tradición gastronómica japonesa con la mediterránea. Más allá de su fabuloso look, una falda vaporosa, una camiseta blanca y unos llamativos zapatos Oxford bicolor, lo que más destacaba era la gran sonrisa de la actriz. “Estoy muy feliz en España. Aquí tengo vida. Me encanta vivir aquí y espero quedarme todo lo que pueda”, admitía pizpireta a la salida del local a los compañeros de la prensa.

Una alegría y vitalidad que parecía haber desaparecido en Hollywood. Cabe recordar que los últimos años no han sido fáciles para Amber. Tras un largo proceso judicial contra Johnny Depp, el Tribunal de Fairfax, en Virginia, dictaminó que la actriz debía indemnizar a su exmarido con 10 millones de dólares por difamación. La artista intentó recurrir la sentencia, alegando que no tenía tanto dinero. Finalmente, llegó a un acuerdo con el protagonista de Piratas del Caribe por un millón de dólares.

Una fortuna que tal y como ha podido saber la revista estadounidense People, Johnny Depp ya ha recibido. El actor de 60 años donará esta suma íntegramente a organizaciones benéficas. En total lo repartirá entre cinco asociaciones: Make A Film Foundation (que ayuda a jóvenes que padecen enfermedades graves a cumplir sus sueños en el mundo audiovisual), The Painted Turtle (un campamento de verano para niños enfermos), Red Feather (que proporciona hogar a personas sin recursos) y Amazonia Fund Alliance (que busca proteger la flora, fauna y las tribus indígenas que residen en la selva Amazonas).

Johnny Depp sigue el ejemplo de Amber Heard y encuentra refugio en Europa fuera del ojo público

La hermana de Amber Heard se enfada con los MTV Awards por dar visibilidad a Johnny Depp