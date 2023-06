Esto es lo que hará Johnny Depp con la indemnización del controvertido juicio contra Amber Heard

Ha pasado cerca de un año desde que Johnny Depp puso fin al controvertido juicio que le enfrentó a su exmujer Amber Heard, de 37 años. A pesar de los intentos de esta de recurrir la sentencia que la condenó a pagar una indemnización por difamación, el proceso no se repitió así que los actores llegaron a un acuerdo: Amber tenía que pagar un millón de dólares (cerca de 950.000 euros), una cantidad que quedaba lejos de los 10 millones que marcó la sentencia. El actor ha cobrado ya el dinero, tal y como apunta la revista People, que explica además en qué va a emplear esta cantidad el intérprete, que acaba de cumplir 60 años.

Depp, que el pasado mes de mayo reapareció públicamente en el festival de Cannes tras el proceso, dedicará esta cantidad, como se detalla, a organizaciones benéficas. Lo repartirá en cinco partes donando 200.000 dólares (casi 190.000 euros) a cada una de las asociaciones que ha escogido: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society y Amazonia Fund Alliance son las escogidas. Después del polémico y desagradable juicio en el que salieron a la luz controvertidos episodios de la vida en común de la pareja, el actor se ha centrado en la música y en aficiones como la pintura. Además volverá a la pantalla con la película Jeanne du Barry, cinta que se presentó en el citado festival de cine.

Los últimos meses han sido agridulces para él. Ha triunfado en los escenarios con la gira de conciertos que hizo junto a Jeff Beck por Europa y Estados Unidos y en Cannes recibió una ovación que se prolongó durante casi diez minutos. Sin embargo la repentina muerte de Beck en enero a los 78 años sumió al intérprete en una gran tristeza pues era uno de sus amigos más cercanos y además habían emprendido el proyecto de un disco juntos. “Tenían una amistad muy estrecha y eran muy cercanos, más desde el pasado verano cuando hicieron la gira juntos. La enfermedad llegó muy rápido y se deterioró mucho en las últimas dos semanas” dijeron entonces fuentes cercanas.

Mientras que Johnny sigue centrado en su carrera, Amber se ha mantenido al margen del revuelo, refugiándose en Madrid con su hija. La actriz ha iniciado una nueva etapa en la capital española con su pequeña Oonagh Paige, de dos años, disfrutando del parque o de atractivos culturales como el Museo Sorolla. "Ella es bilingüe y habla perfectamente español. Está feliz allí criando a su hija lejos de todo el revuelo" afirmaba un amiga de la actriz al Daily Mail. "No creo que tenga prisa por volver al trabajo o a Hollywood, pero probablemente volverá cuando sea el momento adecuado y el proyecto adecuado" añadía. Por ahora reaparecerá en una alfombra roja de cine el próximo 24 de junio en el Festival de Taormina (Sicilia) para presentar su último proyecto In the Fire, junto al actor español Eduardo Noriega.