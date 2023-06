Las imágenes de Amber Heard en su regreso a la alfombra roja junto a Eduardo Noriega La actriz ha presentado la película 'In the Fire' en el Festival de Cine de Taormina un año después de su polémico juicio con Johnny Depp

¡Amber Heard está de vuelta! Un año después del mediático juicio que protagonizó junto a su ex Johnny Depp, la actriz ha regresado a la alfombra roja y lo ha hecho junto al actor español, Eduardo Noriega. Con un vestido midi plisado con mangas de cascada transparentes a conjunto con unos tacones de plataforma, la intérprete dejó claro con su actitud que no se le ha olvidado esto de posar frente a los focos y que tras un tiempo alejada de la vida pública y de Hollywood, ha recuperado la energía necesaria para seguir con su carrera, aquella que muchos dieron por defenestrada cuando perdió el juicio por difamación contra su ex.

- Escucha a Amber Heard hablando en un casi perfecto castellano sobre lo que piensa de España

- Amber Heard y sus primeros pasos en Madrid: visita el museo Sorolla y reencuentro con sus fans

Instala desde entonces en Madrid con su hija, Oonagh Paige, de dos años, Amber ponía rumbo estos días a Sicilia para presentar su último trabajo, In the Fire en el marco del Festival de Cine de Taormina, y su enorme sonrisa lo decía todo. "Es una película hermosa sobre el efecto casi sobrenatural y la fuerza del amor", declaraba la actriz a la revista People. "Se trata de los límites que el amor puede cruzar y su creación, y realmente sobre el poder abrumador que tiene el amor" añadía la interprete, feliz de su regreso.

La actriz de Aquaman hace frente así a su primera película independiente en la que interpreta a una psiquiatra que hace hasta lo imposible por tratar a un niño autista, que según el cura del pueblo estaría poseído por el diablo. "Las películas independientes no las haces por dinero sino porque amas la historia, amas a las personas y quieres ser parte de esa experiencia", declaraba Heard a la web Deadline.

La ex de Johnny Depp, quien no dudó en hacerse decenas de selfies y firmar autógrafos a todo aquel que lograba llegar hasta ella, pues la expectación era máxima, peino su bonita melena rubia con unos perfectos tirabuzones que le daban un aspecto ‘baby doll’ tan dulce como angelical, aunque no se olvidó de dar a su look un toque más desenfadado pintando sus labios de rojo.

Amber se mostró especialmente divertida con sus compañeros de reparto Luca Calvani, Eduardo Noriega y Yari Gugliucci, así como con el director del filme, Conor Allyn, junto a los que se fotografió, brindó e incluso disfrutó de la noche siciliana en uno de los locales de moda de la ciudad.

- El último (e irónico) mensaje de Johnny Depp a su ex, Amber Heard

- Eduardo Noriega nos cuenta el motivo por el que llevaba tiempo sin asistir a una alfombra roja

Eduardo Noriega, por su parte, se mostró en todo momento muy atento con la actriz, con la que parece haber hecho muy buenas migas tras este intenso rodaje, que, a pesar de estar ambientada en Colombia a finales del siglo XIX, ha sido rodado en tierras italianas, el mismo país en el que el actor rodaba su anterior trabajo, La novia de rojo, estrenada en agosto de 2022. Ahora mismo, el actor madrileño, acaba de participar en la serie francesa Tout va bien y en la española Reina Roja basada en la exitosa novela de Juan Gómez Jurado.