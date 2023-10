Julián Contreras habla claro sobre la última polémica entre Francisco y Cayetano Rivera

La relación de Francisco Rivera con sus tres hermanos ha estado llena de idas y venidas. Pero pasase lo que pasase siempre terminaban reconciliándose. Sin embargo, ahora todo es completamente distinto. El torero, de 49 años, no acaba de llevarse bien con ninguno de ellos.

Con Kiko Rivera y Julián Contreras no mantiene ningún tipo de contacto y con Cayetano, con quien siempre ha estado más unido, también se ha distanciado a juzgar por los últimos comentarios que ha hecho sobre él. "Es muy bueno y transmite mucho, tiene mucha hondura, mucha verdad, se entrega mucho a los toros, pero es muy torpe, no es broma, y le cogen mucho los toros porque es muy torpe", dijo en una conferencia taurina.

Cayetano ya se pronunciado al respecto y ahora lo ha hecho Julián a través de una llamada telefónica a Espejo Público. "La verdad, me sorprende. No sé, incluso aunque sea en tono gracioso, que Francisco aborde con tanta frivolidad una cuestión así me sorprende... Que esto le haya podido molestar a Cayetano entiendo que sí", declaró.

Tras dar su opinión sobre este tema, el hijo que Carmina Ordóñez tuvo con Julián Contreras ha hablado largo y tendido de Francisco. "Esto es como lo del chiste de la madre que estaba viendo la jura de bandera y dice: llevan todos el paso cambiado menos mi hijo. Pues es que esto es un poco lo mismo. Al final cuando tú crees que el mundo está equivocado y tú estás en posesión de la verdad... te va arrinconando", argumentó.

Julián, de 37 años, confesó que no ha tenido ningún problema con sus hermanos. "Para reconciliarte tendría que haber un conflicto y yo no lo tengo. A mí ahora mismo me llaman por teléfono y yo cojo el teléfono", aseguró. Además, afirmó que hace tiempo intentó retomar el contacto con ellos, pero no fue posible. "Yo dije la verdad, que lo que pienso es que habría que intentar relacionarse, no somos la ONU, no hace falta que nos sentemos a abordar todo lo que ha pasado, todo lo que has dicho, todo lo que has hecho y no fue bien recibido".

Por último, Julián manifestó que siempre se ha sentido "más incomprendido, perjudicado y atacado" por la prensa, ya que sus hermanos, según sus palabras, "generaban más noticias que yo y les interesaba estar bien con ellos y no conmigo".

A nivel mediático, el hijo menor de Carmina considera que Francisco "ha tenido un paraguas en los medios de comunicación abierto y bien grande que le permitía estar a cubierto de cualquier réplica o crítica". "Durante mucho tiempo ha gozado de una impunidad de poder decir lo que le pareciese de cualquiera porque nadie le decía lo contrario", manifestó. También sostiene que hay ciertas cuestiones sobre Francisco que no han visto la luz. "Si tu pregunta es: ¿Hay cosas que están silenciadas?, Sí, y las sabéis, obviamente", finalizó.