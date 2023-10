UNOS VERSOS DE 'NO ES EGOÍSMO' El Chojin, agradecido con la interpretación que la reina Letizia hizo de su rap sobre salud mental El artista, que sigue 'dándole vueltas a lo ocurrido', lanza la preventa de su nuevo álbum este 12 de octubre

Los versos del rapero El Chojin que doña Letizia entonó este 10 de octubre con motivo del acto del Día Mundial de la Salud Mental, organizado por la Confederación Salud Mental España en colaboración con la Fundación ONCE y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, han despertado infinidad de reacciones. Y, de entre todas ellas, una en especial ha llamado la atención: la del propio creador de la letra. Todavía tratando de asimilar lo sucedido en una jornada dedicada a una causa tan crucial y presidida por la Reina, el artista madrileño de padre ecuatoguineano y madre extremeña, cuyo nombre de pila es Domingo Antonio Edjang Moreno, ha escrito unas sentidas palabras junto al fragmento de vídeo en el que la esposa de Felipe VI hace la interpretación de su tema No es egoísmo, también firmado por la cantante Rozalén.

Sigue 'dándole vueltas' a lo sucedido

"Aún dándole vueltas a esto", ha confesado El Chojin en su perfil social, donde suma más de cuatrocientos mil admiradores a quienes ha hecho partícipes de las sensaciones que tiene tras convertirse en protagonista indirecto de un momento tan significativo y viral. "Vale… Confieso que durante unas horas he actuado como si lo que ha ocurrido esta mañana hubiera sido normal. Me rindo, no lo ha sido", ha comenzado reconociendo a modo de pie del vídeo en el que la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía comienza su aplaudido discurso.

Además de contar que estaba presente en el acto porque la Confederación Salud Mental España le había invitado a colaborar para dar visibilidad a un tema que le toca muy de cerca como la salud mental, asunto con el que está muy comprometido, ha resaltado el valor que tiene para él el cuidado de esta parte tan trascendental de la salud y el elogiable papel de todos los que dan pasos de forma activa para que esto ocurra. "Aplaudo y agradezco a los profesionales y voluntarios que trabajan para darnos paz mental, calma, herramientas y salud. Ojalá entre todos seamos capaces de entregarles más medios para que puedan ser más eficientes aún en esta labor tan, tan importante": "Pero, claro... Voy al acto y me encuentro a la Reina de España delante de los medios recitando mis versos y he tardado unos minutos en entender lo que eso implica", ha continuado agradeciendo.

Agradecido por lo que significa para el género

El rap, estilo en el que lleva desarrollándose durante más de dos décadas a lo largo de las cuales ha publicado trece álbumes en solitario, dos con la agrupación española 995 y ha participado en incontables colaboraciones, según ha comentado, "ha sido mirado como el hermano pequeño y menos serio de la familia de la música": "Los raperos no solemos ser reconocidos como artistas plenos. Creo que lo que ha ocurrido esta mañana es importante para nuestro estilo musical, y reconozco que en lo personal me vuela la cabeza pensar que un chaval de Torrejón que escribía rimas en sus cuadernos del cole, de repente, se vea invitado en foros como este porque alguien cree que algo puede aportar", ha concluido el considerado como uno de los grandes pioneros y referentes dentro del hip hop de habla hispana, que precisamente este 12 de octubre lanza la preventa su nuevo disco Con todo, un álbum que verá la luz al completo el próximo 15 de diciembre.

