'Hermanos' afronta nuevas tensiones tras la felicidad por la llegada de un bebé

En el próximo capítulo de Hermanos que se emite este martes por la noche (Antena 3, 22:45 horas), Asiye y Doruk no pasan por su mejor momento como pareja por culpa de Nebahat, que está empeñada en separarles cueste lo que cueste. Veremos a Yasmin muy interesada de nuevo en Doruk, y cuando su madre le propone a Nebhat que ella y el joven se unan a su plan de ir al cine, a esta le parece una idea genial.

Yasmin aprovechará esa cita para acercarse a él, algo que provocará que vuelvan resurgir los celos de Asiye. Por otro lado, Gönül llevará cada vez peor que Orhan pase tiempo en casa de su ex para visitar a su hijo recién nacido, y tomará una drástica decisión. Además, se verá implicada en algo que podría cambiarlo todo. Mientras, el padre de Tolga encontrará a su hijo y mantendrán una acalorada y fuerte discusión.

Los Eren dan la bienvenida a nuevo miembro a la familia

El clan vuelve a vivir por fin un momento único de felicidad tras el nacimiento del pequeño Umutcan. En el último episodio, Sengül se puso de parto tras su aparatosa caída y empezó a gritar pidiendo ayuda, ya que Gönül -que estaba presenciado lo ocurrido- decide no socorrerla.

Afortunadamente, Akif se topa con la madre de Aybike y llama a Orhan para comunicarle que van a ser padres por tercera vez. Todos están emocionados con la llegada del bebé, cuyo nombre significa esperanza. Por otro lado, Afra está enamorada de Sarp y quiso impresionarle comprándose las últimas zapatillas de moda.

Lo que no podía imaginarse es que ese calzado era una de marca fals, así que el hijo de Ahmet no deja de ridiculizarla por ello. Oğulcan, que no puede soportar que se metan con ella, se enfrenta a Sarp para defender a su amada, al tiempo que Tolga salta para defender a su amigo.

Mientras, Suzan está muy disgustada porque Nebahat ha decidido despedir a Ömer por una tontería. El empresario, que cada vez se siente más cerca de su hijo, le ha pedido explicaciones a Nebahat ya que ella contrató a Akif. Entonces, le echa en cara que no puede despedir a alguien solo por no limpiar una mesa.

A partir de aquí, Nebahan recula y le comunica su decisión a la madre de Doruk: "Voy a volver a contratar a Ömer". Akif, por su parte, no cambia y para volver a ser rico ha decidido chantajear a Gönül. Al parecer, vio como este último decidió no ayudar a Sengül y le amenaza con contarle todo a Orhan si no le da una suma importante de dinero.

La que no está teniendo tan buena suerte es Asiye, ya que la joven Eren ha intentado explicarle a su novio que su madre está detrás de su despido, pero Doruk no la cree. Al mismo tiempo, Nebahat tiene un nuevo plan para separar a la pareja. Madre e hijo acuden a la fábrica textil y el jefe de Asiye, en vez de contar la verdad, vuelve a contratar a la hermana de Ömer, por lo que la exmujer de Akif se hace la heroína.

La joven Eren, que es consciente de que es un plan de la madre de su novio, rechaza la oferta. Doruk se presenta en su casa defendiendo, una vez más, a Nebahat y Asiye se queda muy dolida y decepcionada: "Tu madre está conspirando contra mí", le dice con pesar.

