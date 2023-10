Máxima expectación en 'Hermanos': los acontecimientos que podrían cambiar el rumbo de la serie

Hermanos nos ofrece esta semana nuevas historias de los hermanos Eren, donde poco a poco se van conociendo detalles hasta ahora ocultos mientras las tramas se van complicando cada vez más. La semana pasada veíamos como un terrible accidente ponía en juego la vida de Sengül y la de su futuro hijo al caer por una ladera.

En esta ocasión, tras perder el conocimiento y haciéndonos temer lo peor, seremos testigos de cómo se despierta y comienza a gritar porque ha roto aguas y su pequeño está en camino.

La madre de Aybike y Oğulcan suplica auxilio a Gönül, pero esta presa de los celos que siente hacia ella, en lugar de socorrerla, se va corriendo abandonándola a su suerte. Por fortuna, Akif escucha los gritos desesperados de la parturienta y corre en su ayuda. Finalmente, todo sale bien y el bebé, al que llaman Omutcan, nace en el hospital y todos lo celebran.

Asiye y Doruk cada vez más alejados

Tras la carrera de padres e hijos del Ataman, la relación entre Ahmet y Ömer se sigue afianzando y el empresario vuelve a contratar al joven, poniéndose en contra de Nebahat. No es el único frente abierto que tiene la mujer de Akif: Doruk le pregunta a su madre si fue ella la que provocó el despido de Asiye, pero ella lo niega.

Nebahat está feliz por haber logrado que los novios se enfaden y tiene un plan muy bien trazado para que todo continúe como ella espera, por ello se desplaza junto a su hijo a la empresa donde trabajaba Asiye, allí, el dueño también miente protegiendo a esposa de Akif, quien le pide que vuelva a contratar a la chica para ganar puntos con su hijo y continuar con su teatro.

Sin embargo, al recibir la llamada de su jefe para pedirle que se reincorpore al trabajo, Asiye obtiene la confirmación que necesitaba para saber que Nebahat está detrás de todo, y renuncia al puesto. La joven no está dispuesta a que nadie juegue con ella. Poco después, Doruk acude al gallinero para explicarle de nuevo que cree a su madre, ella intenta abrirle los ojos, pero es imposible. La pareja está ahora más alejada que nunca.

Asiye busca trabajo para poder hacer frente a todos los gastos que tienen. La joven no está pasando por su mejor momento ya que su discusión con Doruk se ha juntado con el hecho de descubrir que Ömer y Yasmin han congeniado a las mil maravillas como hermanos y pasan mucho tiempo juntos.

Ella no puede evitar sentir celos por si su hermano la reemplaza y se siente sola y desplazada. No ayuda mucho que Süsen esté encantada con la nueva hermana de su novio a la que prefiere sobre Asiye.

Nuevo chantaje de Akif

Por su parte, Akif le reprocha a Gönül haber dejado tirada a Sengül en el bosque y, sin perder ni un segundo, aprovecha la ocasión para chantajearla a cambio de no decirle a Orhan lo que vio. Ella sigue muy encima de su marido y no soporta que pase tiempo con su hijo. El padre de Doruk habla con el tío de los Eren y le dice que lo ve muy infeliz junto a Gönül pero que, por el contrario, cuando está junto a su familia tiene un brillo especial en la mirada.

Dos peleas que acaban en tragedia y un descubrimiento que puede cambiarlo todo

Tolga y Leyla comienzan su nueva vida en su nueva casa. Pero su padre no tardará en localizar la residencia de sus hijos y se desplazará hasta allí con la idea destrozarlo todo. Allí se produce una fuerte discusión. Por suerte, Tolga consigue huir junto a Oğulcan. Tarhan corre tras ellos pero, en mitad de la persecución, un coche le atropella, al volante del mismo está Gönül.

Ajena a lo que está ocurriendo en su casa, Leyla descubre un video en el que se aprecia perfectamente quienes son los responsables del accidente que acabó con la vida de Kadir, el hermano mayor de los Eren. Las imágenes que ha visto no dejan de perturbarla por lo que le muestra el vídeo a Süsen, quien trata de excusarse y le explica todo lo que ocurrió aquella noche.

También, como Kaan murió por mantener el secreto. Sin embargo, la hermana de Tolga parece no estar dispuesta a guardar silencio y esto finaliza con un duro enfrentamiento entre ambas que acaba con un terrible accidente ¿sacará Leyla su descubrimiento a la luz y será sincera con Ömer o conseguirán mantenerla que mantenga la boca cerrada?.