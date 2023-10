Bertin Osborne reaparece rodeado de amigos en medio de la tormenta

Desde que el pasado mes de julio se hizo público que Bertín Osborne va a convertirse en padre por sexta vez a los 69 años, todas las miradas están puestas en él. En medio del embarazo de Gabriela Guillén, con la que rompió su relación sentimental antes de hacerse público el embarazo de la empresaria, ha decidido pedirle una prueba de paternidad del bebé que espera. Se trata de un movimiento que ha provocado una auténtica tormenta mediática en medio de la cual ha reaparecido al lado de su compañera y amiga Paz Padilla.

La que fuera presentadora de Sálvame y jurado de Got Talent España ha compartido una foto junto a los cantantes Bertín Osborne, Antonio José y Hugo Salazar. Una instantánea que Paz Padilla ha incluído en el resumen de una escapada que ha hecho a Ubrique de la mano de José Luis López, más conocido como 'El Turronero', quien ha ejercido de anfitrión en su localidad natal para amigos como Paula Echevarría, Miguel Torres, David Summers, Poty Castillo, Miguel Ángel Silvestre y la emprendedora con la que se relaciona al actor, Rebeca Toribio.

El Turronero celebró en junio sus 60 años con una multitudinaria fiesta de la que formaron parte Bertín y Gabriela. De hecho, la empresaria sostiene que ese fin de semana fue el último que vio al cantante. "Yo no he visto a Bertín desde la fiesta de El Turronero. Yo estuve con él en la finca, me quedé a dormir con él y me vine a Madrid. Desde entonces no lo he vuelto a ver'', decía. A partir de esa fecha, según sus palabras, no tienen contacto: "No se ha preocupado, no ha estado pendiente. De hecho, le llamé cuando estuve ingresada y fui al hospital con la intención de contárselo y contarle qué tal el bebé. No recibí más noticias de él, no sé qué le está pasando. No tengo contacto con él".

Bertín habría trasladado ya a Gabriela su deseo de someterse a una prueba de paternidad cuando el bebé nazca. "Lo ha reflexionado y es una cuestión de lógica familiar porque se lo debe a su familia, a sus hijos, a Fabiola...", explicaban en Y ahora Sonsoles. Alejandra Osborne, la mayor de las tres hijas que tuvo junto a la recordada Sandra Domecq, ha reaccionado a la decisión de su padre. "Yo creo que lo haría cualquiera ¿no?", ha indicado ante las cámaras de Europa Press, mostrando de esta manera su apoyo al cantante.

Su nueva ilusión musical

Después de más de 40 años en el mundo de la música, Bertín quiere seguir sumando propuestas musicales. Es por eso que está inmerso en preparar un nuevo trabajo. Ha sido el propio artista quien ha mostrado un vídeo tomado en el estudio de grabación mientras interpreta El mesero, uno de los temas más conocidos del recordado Vicente Fernández, considerado el rey de las rancheras. "Disfrutando con mi nuevo disco, ranchero", ha dicho Osborne, que aparece vestido con pantalones verdes, polo azul de manga corta y una gorra oscura con su inicial, la letra B.