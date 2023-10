La reaparición de Daniel Day-Lewis junto a su mujer y su hijo seis años después de su retirada del cine

En 2017, el tres veces ganador del Oscar, Daniel Day-Lewis, de 66 años, anunció de manera inesperada y tras estreno de su última película, El hilo invisible, que se retiraba del cine para dedicarse a su familia y vida privada. Ahora, seis años después, el actor ha reaparecido en una alfombra roja y lo ha hecho con un aspecto inmejorable, que poco o nada tiene que ver con el aspecto desaliñado con el que fue fotografiado el pasado mes de mayo por las calles de Nueva York.

Conocido por su impecable forma de actuar y por llevar a la brillantez cada uno de los papeles que han caído en sus manos, el consagrado actor salía de su refugio por una buena causa, apoyar a su mujer Rebecca Miller, de 61 años e hija del famoso dramaturgo Arthur Miller, en el estreno de su nueva película She Came To Me.

Con un estilo muy personal y un sentido muy singular de entender la moda, el que ha sido considerado uno de los mejores intérpretes de todos los tiempos eligió para esta ocasión un conjunto vaquero compuesto por una chaqueta gris, camisa negra, corbata turquesa, y jeans azules.

Sonriente y relajado, el británico se mostró muy cariñoso con su mujer, con la que contrajo matrimonio en 1996, pero también con su hijo, Ronan, de 25 años, quien acudió acompañado por su gran amiga Lena Christakis. Y es que ahora, Daniel se encuentra volcado en los suyos, pues, a diferencia de otros actores, su carrera tendría un final. “Toda mi vida he hablado sobre cómo debería dejar de actuar, y no sé por qué fue diferente esta vez, pero el impulso de dejarlo enraizó en mí y se convirtió en una compulsión. Era algo que tenía que hacer” comentaba el británico tras el estreno de su última película.

Con esta marcha, Hollywood perdió al único actor que ha ganado tres premios Oscar al Mejor Actor, pero ganó una leyenda. La primera estatuilla le llegó en 1986 por Mi Pie Izquierdo, la segunda en 2007 por Pozos de ambición y la tercera en 2012 por Lincoln, aunque también cuenta con dos Globos de Oro y otros tantos premios internacionales.

En su retiro, Daniel divide su tiempo entre la ciudad de Nueva York y Annamoe, Irlanda, con su esposa, Ronan, y su otro hijo, Cashel, de 21 años.Daniel también tiene otro hijo, Gabriel, de 28 años, que comparte con su expareja, la estrella francesa Isabelle Adjani.