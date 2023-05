Emma Watson cuenta por qué se mantuvo alejada de la interpretación durante 5 años

Con apenas 10 años, Emma Watson se convirtió en una de las actrices más admiradas y reconocidas del mundo gracias a su interpretación de Hermione Granger en las películas de Harry Potter, personaje que le condujo a vivir gran parte de su adolescencia y juventud entre rodajes, eventos, alfombras rojas, entrevistas y entregas de premios. Al paso del tiempo y tras otros muchos proyectos a sus espaldas, la actriz decidió retirarse una temporada para centrarse en en sí misma. Y aunque su representante desmintió que la actriz se hubiera alejado del cine, Emma ha confesado los motivos por los que tomó esta decisión: "Si te soy honesta, no era muy feliz", ha dicho en una entrevista para Financial Times, en la que ha explicado por qué casi no ha aparecido en la pantalla grande desde que compartiera escenas con Florence Pugh, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan y Meryl Streep en el reboot de Mujercitas.

Emma ha confesado además en el citado medio que estaba en un momento en el que se sintió sin ninguna salida y en el que todo se le iba de las manos, razón por la que tuvo que alejarse del cine. "Creo que me sentía un poco atrapada. Lo que encontraba muy complicado de hacer era que tenía que ir y vender algo de lo que no tenía mucho control. Ponerme delante de todos los periodistas y decir: '¿Cómo se alinea este proyecto con tu punto de vista?' Era muy difícil ser la representante de cosas en las que no estaba envuelta en el proceso. Me hicieron responsable de una manera que comencé a encontrarlo realmente frustrante porque no tenía voz, no tenía nada que decir", ha revelado.

Además, la intérprete de Las ventajas de ser un marginado ha asegurado que es totalmente consciente de lo difícil que es alcanzar una total autonomía en una industria como Hollywood, por lo siempre ha creído en la importancia de trabajar y apoyar proyectos en los que tuviera mayor libertad de decisión: "Comencé a darme cuenta de que solo quería pararme frente a cosas en las que si alguien me iba a criticar, podría decir, de una manera que no me hiciera odiarme a mí misma: 'Sí, lo hice mal. Fue mi decisión, debería haberlo hecho mejor'". "Eso sí, estoy feliz de sentarme a esperar por el proyecto correcto. Me encanta lo que hago", ha añadido.

La actriz, de 33 años, que ha estado centradada en su etapa como modelo, escritora y activista por la igualdad de género, ha asegurado además que para volver a actuar debe "encontrar una manera de hacerlo" en la que no tenga que dividirse "en diferentes caras y personas" porque ya no quiere cambiar al 'modo robot'". Pero no solo eso, la actriz ha explicado que hay mucha gente de la industria que le ha dicho que "debería estar detrás de las cámaras". De hecho, Emma, que tuvo la oportunidad de escribir y dirigir una campaña publicitaria para Prada, ha confesado que su próximo proyecto es un vídeo musical para un artista muy conocido a nivel mundial.