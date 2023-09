Las tiernas imágenes de Liev Schreiber como papá canguro con su hija recién nacida El protagonista de 'Ray Donovan' es padre de dos niños adolescentes con su expareja Naomi Watts, y no puede ser más feliz con la llegada de una niña

Liev Schreiber y su esposa, Taylor Neisen, están en una nube. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común, una niña llamada Hazel Bee, a finales del pasado mes de agosto y no pueden ser más felices. Se trata del primer bebé para Niesen y el tercero para el protagonista de Ray Donovan, que es padre de dos niños adolescentes junto a su ex Naomi Watts, Alexander Sasha, de 16 años, y Samuel 'Kai', de 15. No obstante, al actor y productor estadounidense se le cae la baba al experimentar cómo es tener de nuevo a un bebé recién nacido en sus brazos, y además una niña.

Como un feliz papá canguro, el intérprete ha recurrido al porteo para llevar a la pequeña, una técnica que aporta seguridad al niño al estar en contacto con el cuerpo de su papá. Liev, de 55 años, y su mujer, de 31, salieron a pasear y ninguno de los felices papás le quitaba ojo a la recién nacida, que levantaba la cabecita para mirar a su alrededor. La niña apenas tiene un mes de vida y llevaba un gorrito para salir al exterior.

-Ray Donovan vs Liev Schreiber: un tipo duro en la tele y un marido y padre ejemplar cuando se apagan los focos

Shreiber anunció su nueva paternidad con varias imágenes en las que se veían la mano y el pie del bebé. " Estoy muy feliz de que Hazel Bee finalmente esté aquí ", comentó a sus fans. "La mamá y el bebé están súper felices y sanos. Gracias a todos por el cariño y apoyo", dijo el actor después de saberse que se habían convertido en padres. Un mes antes de que naciera su hija, la pareja pronunció el sí, quiero en una discreta boda celebrada el 4 de julio de 2023.

Los actores comenzaron su relación en 2017, un año después de que anunciara su ruptura con Naomi Watts, madre de sus dos hijos, después de once años de relación. A pesar de su separación, los actores siguen siendo una familia unida por el bien de sus hijos. El día de la graduación de su hijo Kai en el St Luke School de Nueva York ambos posaron junto a sus respectivas parejas en una imagen idílica. La protagonista de Lo imposible ha rehecho su vida con el actor Billy Crudup con quien se casó el pasado mes de junio en una boda secreta oficiada en Nueva York. La actriz de Mulholland Drive pronunció el sí, quiero con un elegante vestido de encaje firmado por Oscar de la Renta ante un número reducido de familiares y amigos, entre los que se encontraban Josh Hamilton y Mark Ruffalo.

Su marido, Crudup, es padre de un hijo de 19 años, William Atticus, con Mary-Louise Parker, de quien se separó en el 2003 para empezar a salir Claire Danes, la protagonista de Homeland, y en 2017 junto a Naomi Watts, de quien se enamoró en 2017 durante el rodaje de la serie Gypsy.