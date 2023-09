El valiente testimonio de Linda Evangelista tras enfrentarse a dos cánceres de mama en cinco años

Linda Evangelista, la icónica modelo de los 90, revela lo complicados que han sido los últimos años de su vida. La top canadiense, de 58 años, se ha enfrentado a dos cánceres de mama en apenas cinco años, además del tratamiento estético fallido al que se sometió, una criolipólisis, que la dejó "irreconocible" y desfiguró por completo su rostro y su cuerpo. Además de luchar con los efectos secundarios de esa cirugía, la modelo se enfrentó a un cáncer de mama por primera vez en 2018 y luego la enfermedad regresó en 2022.

Linda desvela en una entrevista para la revista The Wall Street Journal cómo se lo detectaron en una mamografía anual de control. "Los márgenes no eran buenos, y, por otros factores de salud y porque quería dejar todo atrás y no tener que lidiar con esto, opté por una mastectomía bilateral. El cáncer de mama no iba a matarme", revela tras hacer pública su enfermedad, que hasta ahora había mantenido en secreto porque no se sentía con fuerzas para enfrentarse a la opinión pública. Pese a esa primera intervención, el cáncer regresó y en julio de 2022 recibió este segundo y duro diagnóstico.

La supermodelo revela el mazazo que sintió al recibir la noticia y recuerda cómo fue la conversación con su oncólogo antes de su segunda intervención. "Cava un agujero en mi pecho. No quiero que se vea bonito. Quiero ver un agujero en mi pecho cuando hayas terminado. ¿Me entiendes? No me voy a morir de esto", señala Linda, a quien lo único que le importaba era su salud y no su apariencia. A partir de entonces se sometió a diversos tratamientos de radioterapia y quimioterapia e hizo todo lo posible por superarlo.

El pronóstico actualmente es positivo, pero siempre existe un riesgo de que el cáncer vuelva a aparecer. "Sé que tengo un pie en la tumba, pero estoy totalmente en modo celebración. He superado algunos problemas de salud terribles", cuenta sin perder el humor, mientras se siente agradecida de seguir en pie."Estoy muy feliz de estar viva. Todo lo que venga ahora es una bonificación”. Se confiesa "una superviviente en espera" y no pierde el optimismo.

Linda Evangelista se siente feliz y está a punto de lanzar un libro Linda Evangelista fotografiada por Steven Meisel, que saldrá a la venta el 13 de septiembre y que muestra su lado más íntimo. Todos los beneficios recaudados irán destinados a la investigación contra el cáncer de mama.

La modelo es madre de un niño, Augustin James Evangelista, de 16 años, que tuvo durante una breve relación con François-Henri Pinault durante un impasse en la relación del millonario con Salma Hayek. El joven nació en octubre de 2006, pero mantuvo en secreto la identidad del padre hasta 2011, y tan solo se lleva 11 meses con su hermana Valentina, hija del magnate y de la actriz mexicana, con quien la modelo mantiene muy buena relación.

