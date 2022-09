Linda Evangelista regresa a la pasarela después de la operación de estética que la dejó desfigurada

La Semana de la Moda de Nueva York ya es en sí misma uno de los acontecimientos de la temporada. Después de haber dejado en febrero desfiles impresionantes como el de Custo Barcelona, el viernes 9 de septiembre abrió de nuevo sus puertas para ofrecer el catálogo de la primavera/verano 2023. Pero en su apertura, fue la aparición de Linda Evangelista la que captó todas las miradas. En primer lugar, porque es una de las grandes modelos de los años 80 y 90, cuando estas dejaron de ser prácticamente anónimas para pasar a ser celebrities: no en vano, en aquella época se acuñó el término top-model o supermodelo. En segundo, porque había muchísimas ganas de volver a ver subida en la pasarela a una mujer que ha sufrido enormemente por culpa de una operación estética que la dejó desfigurada: de hecho, la ovación que recibió fue digna de recordar.

Revisitación del Baguette de Fendi

El motivo: el 25 aniversario del Baguette, una de las piezas clásicas del catálogo de Fendi. Sobre el escenario, Marc Jacobs (que ha colaborado en el restyling del Baguette), Silvia Fendi y Kim Jones, director creativo de Fendi, la arroparon en su regreso entre aplausos. Linda, vestida con un precioso abrigo azul aguamarina con manga abullonada, volvió a saborear la sensación de caminar por la pasarela, a pesar del infierno vivido en los últimos siete años.

El motivo de su retirada: una depresión debida a un tratamiento estético

Entre 2015 y 2016, Evangelista se sometió a un tratamiento estético de coolsculpting o criolipólisis para eliminar grasa, que le produjo el efecto contrario al esperado. El coolsculpting surgió como alternativa a la liposucción por ser menos invasivo, y consiste en destruir el tejido adiposo congelando células. Pero no solo no lo destruyó, sino que algunas partes de su cuerpo, como la espalda, los muslos o la papada, quedaron desfigurados con enormes bultos imposibles de eliminar. La enfermedad provocada se llama hiperplasia adiposa paradójica, y la modelo, tras dos cirugías correctivas que no dieron el resultado esperado, demandó a la clínica por 50 millones de dólares.

Aquel tratamiento y sus posteriores consecuencias no solo deformaron su cuerpo, sino que también la llevaron a una depresión de la que, por fin, parece empezar a salir y que la mantuvieron todos estos años retirada de la vida pública. Incapaz durante todo este tiempo de mirarse al espejo, reconoce que ha empezado a quererse. Para los asistentes al evento, entre los que se encontraban Kim Kardashian o Sarah Jessica Parker, fue un placer ver regresar al mundo de la moda a Linda, una mujer que, durante los años noventa, fue un verdadero mito.

Musa de George Michael e icono pop

Fueron años en los que su presencia en cualquier medio causaba una gran expectación y que trascendieron el mundo de la moda: colaboró en videoclips de su gran amigo George Michael y protagonizaba portadas de medios en todo el planeta. No en vano, Linda pronunció aquella frase que muchos recuerdan: "No me levanto de la cama por menos de diez mil dólares". En paralelo, asistimos a sus relaciones más mediáticas, de entre las que destacan la que mantuvo con el portero francés Fabian Barthez o con Lyle MacLachlan, el protagonista de Twin Peaks. Pero quizá el romance con François-Henri Pinault fue especialmente recordado, ya que de él nació Augustin James, su único hijo, que vino al mundo cuando Pinault ya salía con Salma Hayek (y con el que la actriz se lleva de maravilla). Seguro que Augustin ayer fue una de las personas más felices de ver a su madre regresar al lugar del que nunca debió haberse marchado.

