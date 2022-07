¡El retorno más esperado! Linda Evangelista vuelve a la moda

Ha sido mucho tiempo el que Linda Evangelista ha estado alejada de la vida pública. De hecho, no ha pisado una alfombra roja desde 2015. Sin embargo, la supermodelo de los 90 decidió sincerarse con todos sus seguidores el pasado mes de septiembre y confesar la razón por la que había mantenido un perfil tan discreto todo este tiempo. Y es que un tratamiento estético de criolipólisis realizado hace seis años le desfiguró su rostro y su cuerpo. En febrero, la canadiense, de 57 años, decidió protagonizar un reportaje fotográfico en que mostraba sus secuelas físicas. Una decisión por la que recibió múltiples muestras de cariño por parte de sus compañeras de profesión, como también ha ocurrido en las últimas horas al posar de nuevo en una campaña de moda.

"Hoy he dado un gran paso al señalar un mal que he sufrido y que me he guardado para mí durante cinco años. Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras mis colegan triunfan, la razón es que fui brutalmente desfigurada por el tratamiento CoolSculpting de Zeltiq que hizo lo contrario de lo que prometía", confesó en septiembre de 2021. Poco a poco, parece que Linda está dispuesta a acabar con este aislamiento profesional. Así queda patente tras su última publicación en la que aparece como imagen de la casa Fendi y adelantando un gran momento que se vivirá a finales de verano: "El 9 de septiembre de 2022, Fendi organizará un desfile de moda especial en la ciudad de Nueva York para celebrar el 25.º aniversario del bolso Baguette, diseñado por Silvia Venturini Fendi, y dos años desde que Kim Jones se unió a la firma como director artístico de alta costura y ropa de mujer".

No sabemos si este anuncio quiere decir que, indirectamente, Linda Evangelista está pensando volver a desfilar, en concreto, el próximo 9 de septiembre. Sin duda, esto supondría uno de los grandes momentazos de moda del año y la casa italiana consigue siempre con sus fichajes sobre la pasarela hacerse viral. Así pasó durante la presentación en París de la primera colección de Alta Costura de Kim Jones para Fendi. Aquel momento no solo contó con otras supermodelos de los noventa, como Christy Turlington o Kate Moss, sino que también vimos a Demi Moore.