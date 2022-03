Linda Evangelista recibe el cariño de las supermodelos de los 90 tras su difícil confesión

Tras años de ausencia en actos públicos -no pisa una alfombra roja desde 2015- y muchas incógnitas con respecto a su figura, el pasado septiembre Linda Evangelista se sinceraba a través de sus redes sociales sobre la causa por la que había mantenido un perfil tan discreto todo este tiempo. La top ha desarrollado una condición llamada Hiperplasia Adiposa Paradójica (HAP) tras haberse sometido a un tratamiento de criolipólisis hace seis años, y decidió recluirse en su casa desde entonces siendo raras las ocasiones en las que ha salido la calle. Ahora, ha reaparecido mostrando por primera vez las secuelas físicas del proceso, tras lo que ha recibido un gran apoyo y comentarios de cariño por parte de sus compañeros del sector.

VER GALERÍA

Un antes y un después en su carrera y en su vida

"Hoy he dado un gran paso al señalar un mal que he sufrido y que me he guardado para mí durante cinco años. Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras mis colegan triunfan, la razón es que fui brutalmente desfigurada por el tratamiento CoolSculpting de Zeltiq que hizo lo contrario de lo que prometía" explicaba por aquel entonces. Ahora, ha posado para la revista People, ante quien ha confesado que antes "le encantaba subirse a la pasarela y ahora le da pánico encontrarse con alguien a quien conozca".

Linda se sometió a ese procedimiento para deshacerse de la grasa localizada, pero el resultado fue que le salieron más bultos de grasa dura que le dolían y son imposibles de eliminar ni siquiera con liposucción. "Te adoro Linda. Eres una persona maravillosa por dentro y por fuera. Tu valor es inspirador" ha escrito la modelo Karen Elson. A ella se le han sumado otros rostros conocidos de la industria de la moda, como Julia Restoin, Edward Enninful o Tim Blanks.

- La supermodelo Linda Evangelista, la gran 'desaparecida' de la que todos hablan

VER GALERÍA

Rodeada de cariño por sus compañeras

Su amiga y compañera Naomi Campbell, con la que tantos eventos ha compartido, también ha querido mandarle su apoyo a través de un bonito mensaje: "¡¡Te quiero Elos !!! Hace falta valor para esto. Es el primer paso para reclamar tu vida ❤️❤️❤️❤️". "Muy poderoso, elegante y considerado de tu parte compartir esta historia y, con ello, advertir a muchos otros acerca de la pesadilla que has vivido 👏👏👏❤️" ha destacado otra de las emblemáticas supermodelos de los 90, Helena Christensen. Por su parte, Cindy Crawford ha querido destacar lo orgullosa que está de ella, y Amber Valleta le ha dejado varios emojis de corazones.

El fotógrafo Trey Laird ha escrito "¡Valiente! Una jugada maestra. Como siempre, inspirado por ti. Besos❤️😘" y el diseñador John Galliano, "Por siempre y para siempre inspiradora ❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️", mientras que Marc Jacobs ha destacado que "Estamos enfermos cuando tenemos secretos. Sigue contando tu historia Linda ¡No te avergüences! Te quiero ❤️".