Patricia Cerezo y Kiko Gámez celebran dos años de relación con una ruta por Estados Unidos

Nunca es tarde si la dicha es buena y en el caso de Patricia Cerezo parece inmejorable. A sus 51 años, la periodista atraviesa un excelente momento personal junto a Kiko Gámez, director global de e-commerce, márketing y tecnología dentro del grupo Telefónica y no hay nada más que abrir el álbum de fotos de sus vacaciones para comprobar que no nos equivocamos.

- Patricia Cerezo hace balance de su divorcio con Ramón García y habla de su nueva ilusión

- La confesión más difícil de Patricia Cerezo: ‘Tuve un carcinoma de útero‘

Juntos desde mediados de 2021, meses después de que Patricia finalizara sus 24 años de matrimonio con el presentador Ramón García, padre de sus dos hijas, la pareja ha disfrutado este verano de unos días de descanso en Cádiz a los que han seguido una divertida escapada por Estados Unidos para celebrar sus dos años de relación.

San Francisco, Malibú y Los Ángeles han sido algunas de las paradas que ha hecho la pareja, que fue fotografiada por primera vez en noviembre de 2021, cuando ambos estaban empezando a conocerse, aunque las primeras impresiones fueron bastante buenas y meses después, Patricia hablaba sobre en La Razón diciendo: "Kiko me quiere, me respeta. Se me habían olvidado los pequeños placeres de la vida… El ir de la mano, pasear… Estoy viviendo esta relación intensamente, de una manera plena y con mucha ilusión".

Una ilusión que lejos de desaparecer cada vez se ha hecho cada vez más grande, tal y como ha mostrado la periodista en cada una de las imágenes que ha compartido con sus seguidores antes de volver a la rutina y reincorporarse a su trabajo como colaboradora en el programa en Boca de todos poniendo así el punto y final al que ha sido uno de los veranos más dulces de su vida.

Su ex, por su parte, con el que Patricia se lleva estupendamente, por su bien y el de sus hijas, no ha rehecho de momento su vida y continúa volcado en su carrera profesional compaginando su espacio diario en el canal autonómico de Castilla la Mancha con el Grand Prix de TVE. "La armonía entre nosotros es más que evidente. Que una pareja rompa no significa que tenga que llevarse mal. El cariño y los lazos familiares perduran y siempre tendré palabras buenas para él” declaraba la periodista recientemente.