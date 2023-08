Patricia Cerezo hace balance de su divorcio con Ramón García y habla de su nueva ilusión

La noticia del divorcio de Ramón García y Patricia Cerezo sorprendió a todos, incluso a los propios protagonistas. El presentador y su esposa pusieron fin a su matrimonio después de veinticuatro años juntos meses antes de que saliera a la luz la noticia en julio de 2021. La expareja quiso llevarlo con total discreción por el bien de sus dos hijas, Natalia, que ahora tiene 19 años, y Verónica, de 16, por lo que el revuelo en torno a su ruptura no dejó de causarles cierta sorpresa. "Esa noticia ya es antigua. Tenemos desde hace tiempo sentencia de divorcio. Lo hemos llevado con mucha discreción. Nos ha llamado la atención que la noticia saltara ahora”, contaban a ¡HOLA! y exponían los motivos de su divorcio.

-Patricia Cerezo defiende a su exmarido, Ramón García, de sus últimas polémicas televisivas

Dos años después de separarse, Patricia Cerezo hace balance de su situación y de la relación que mantiene con su exmarido. "La armonía entre nosotros es más que evidente. Que una pareja rompa no significa que tenga que llevarse mal, el cariño y los lazos familiares perduran y siempre tendré palabras buenas para él", señala al periódico La Razón, siguiendo la estela de las declaraciones que pronunció en su día cuando se separaron: "Seguiremos siendo una familia".

-Las diez claves por las que el Grand Prix ha arrasado 18 años después

Dos años después de su divorcio, la periodista siente que ha renacido a todos los niveles, tanto profesionalmente como en su vida personal. Patricia Cerezo que estuvo centrada durante años en el cuidado de su familia y no había ejercido su profesión, es ahora uno de los rostros que aparece con mayor frecuencia en la pequeña pantalla. Colabora en diferentes programas En boca de todos, liderado por Diego Losada en Cuatro, Así es la vida, con Sandra Barneda en Telecinco, La Roca, presentado por Nuria Roca en LaSexta, y Juntos de Telemadrid.

A nivel personal, la exmujer del presentador de El Grand Prix ha encontrado de nuevo el amor, al lado de Kiko Gámez, ingeniero de telecomunicaciones y alto ejecutivo de Telefónica, que se ha convertido en uno de sus grandes apoyos en su agencia de comunicación, 49 Comunicación, un proyecto con el que comenzó el año pasado y retomó su vocación profesional por la comunicación. Nunca pensó que el amor iba a llamar a su puerta después de haber estado "casi media vida" -24 años- junto a Ramón García . Patricia hablaba de él en ¡HOLA! y de su nueva vida. "Me quiere mucho, me respeta mucho. Se me habían olvidado los pequeños placeres de la vida. El ir de la mano, pasear…”, confesaba ilusionada. Ahora la televisiva se siente "feliz y encantada" después de esta gran sorpresa que le ha dado la vida. "Estoy viviendo esta relación intensamente, de una manera plena y con mucha ilusión. Estoy en una etapa muy bonita….", confiesa a La Razón.