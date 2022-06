¿Qué tal se lleva con sus hijas? ¿Cómo van a pasar el verano? Patricia Cerezo habla sobre su nueva relación La periodista, además, ha contado qué tal se lleva actualmente con su ex, Ramón García

Han pasado once meses desde que la revista ¡HOLA! confirmó la separación de Ramón García y Patricia Cerezo. Casi un año más tarde, la periodista ha rehecho su vida y su pareja, Kiko Gámez, tiene mucho que ver con la felicidad que está experimentando en esta etapa. Se ha pronunciado al respecto durante la presentación del nuevo libro de Nicolás Vallejo-Nágera, hablando sobre su relación y contando los románticos planes que tienen este verano. Además, Patricia ha hablado sobre la relación que mantiene actualmente con su ex, Ramón García. Dale al play y no te lo pierdas.

