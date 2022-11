Patricia Cerezo defiende a su exmarido, Ramón García, de sus últimas polémicas televisivas

Ramón García y Patricia Cerezo se divorciaron el año pasado tras más de dos décadas juntos y dos hijas en común, Natalia, de 18 años, y Verónica, de 15. A pesar de su ruptura, mantienen una excelente relación. "No somos pareja, pero seguimos siendo una familia", dijeron en su momento. Con el paso del tiempo, ambos demotraron que aquellas palabras eran ciertas. El presentador se alegró públicamente de la nueva ilusión de Patricia, Kiko Gámez. "Si ella está bien, yo también", aseguró con una gran sonrisa. Ahora ha sido el turno de la periodista. Anoche, en la presentación del documental de Joaquín Sabina, Patricia salió en defensa de Ramón tras sus últimas polémicas televisivas.

"Es auténtico, si algo le sienta mal lo dice, si algo le gusta lo dice. Yo creo que todo lo que sea natural y de verdad, gusta. Yo voto a favor de Ramón", declaró a Europa Press. De esta forma, la periodista quitaba hierro a las comentadas intervenciones que el presentador ha protagonizado en el programa En compañía, de Castilla-La Mancha Media.

En alguna ocasión, sus expresiones han sido muy criticadas por no ser políticamente correctas, algo a lo que Patricia no le da la mayor importancia. "Yo creo que con la edad nos vamos quedando sin filtros y yo abogo por no filtrar. Sin faltar respeto, pero no creo que Ramón le falte el respeto a nadie". Para la periodista, su exmarido "es un pedazo de profesional que lleva 40 años de carrera". De hecho, pone la mano en el fuego por él. "Seguro que lo que ha dicho, tendrá razón".

A sus 50 años, Patricia Cerezo vive una etapa de gran felicidad. Ha lanzado una agencia de comunicación, retomando así su carrera de periodista, y ha vuelto a enamorarse tras pasar media vida junto a Ramón García. Desde hace un tiempo sonríe al lado de Kiko Gámez, ingeniero de telecomunicaciones y alto ejecutivo de Telefónica."Kiko es mi ilusión. Son las sorpresas que te da la vida. Nos queremos y nos respetamos mucho. Cada día me dice, de verdad, de corazón: 'Creo en ti, eres fuerte, eres valiente, eres maravillosa'", declaró en ¡HOLA!.