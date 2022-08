El exótico viaje de Patricia Cerezo con Kiko Gámez en año después de su separación de Ramón García

Loading the player...

Ha pasado ya más de un año desde que Ramón García y Patricia Cerezo decidieron emprender caminos separados . Trece meses después de conocerse la noticia, la periodista ha rehecho su vida de la mano de su chico, Kiko Gámez, y lo ha demostrado con su romántico viaje a Tailandia. La periodista ha abierto el álbum de fotos de su escapada para mostrar, muy emocionada, su recorrido junto a Kiko. "Bueno, sí , estoy siendo un poco pesadita con mi viaje a Tailandia. Pero me hace ilusión compartir algunas fotitos con vosotr@s. Ahora, un poquito de postureo que no podía faltar", ha comentado. Dale al play y no te lo pierdas.

