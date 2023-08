Marta López Álamo habla como nunca sobre su futura maternidad con Kiko Matamoros

Marta López Álamo y Kiko Matamoros están más felices que nunca desde que el pasado 2 de junio se dieran el 'sí, quiero', después de cuatro años juntos. La pareja se encuentra en el mejor momento de su relación, a pesar de haber vivido situaciones complicadas como el final de Sálvame. El matrimonio está aprovechando al máximo este verano y está compartiendo cada instante a través del perfil público de cada uno. Si hace unas semanas paseaban su amor por Miami y las costas italianas, en las últimas horas se han dejado ver por Tulum, ciudad paradisíaca situada en la península de Yucatán, en México.

La pareja está haciendo partícipes a sus seguidores de todos sus movimientos. En un momento de descanso durante estas vacaciones, Marta López Álamo ha querido hacer una ronda de preguntas y respuestas con sus miles de fans. La influencer ha atendido a todo tipo de cuestiones, incluidas las más personales. En este aspecto, uno de sus fieles admiradores le ha planteado si tiene pensado ser mamá próximamente, algo a lo que la mujer de Kiko Matamoros ha contestado de forma afirmativa, revelando que podrían ampliar la familia mucho antes de lo esperado: "Aún no sé cuándo, pero no queremos esperar mucho".

No es la primera vez que alguno de los dos reconoce querer formar una familia juntos. Hace unos meses, Kiko Matamoros sorprendía expresando su deseo de ser padre al lado de Marta: "Quiero tener un hijo y tengo la suerte de que tengo una pareja que es muy joven y sé que no se va a quedar huérfano de padre y madre, a menos que fuera por una catástrofe, sería antinatural", dijo públicamente en Sálvame. Además, en ese momento fue más allá y añadió cuántos quería tener con su actual mujer: "Un par. Puedo hacer feliz a mi pareja y a mi descendencia", aseguraba, insistiendo en que "el día de mañana, cuando mi futuro hijo tenga 20 años, con el amor que le va a dar su madre estoy seguro que si le preguntan qué le ha parecido venir al mundo va a decir que maravilloso", dijo el que fuera colaborador de televisión.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo comenzaron su relación en 2019, durante una fiesta en Madrid. El flechazo entre ellos fue inmediato y así lo hicieron saber, formalizando su noviazgo públicamente. Cuando empezaron a salir, la influencer tenía 22 años y ambos recibieron muchas críticas al respecto por la diferencia de edad. Sin embargo, ella no paró de defender a capa y espada a Kiko Matamoros en su perfil público: "La vida son opciones, o arriesgas o no ganas; o no pierdes. La vida sigue, los cambios cuestan, a veces todo da vértigo.. hay veces que cuestan demasiado.. etapa maravillosa de mi vida que dejo atrás, para empezar una nueva" escribió en su día.