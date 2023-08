No te pierdas el divertidísimo 'primer concierto' de la hija de Edurne tocando la guitarra con solo 2 años

Loading the player...

Edurne (37) está viviendo un verano mágico. El pasado 1 de julio se dio el 'sí, quiero', después de doce años con David de Gea (32), en una boda de ensueño en Menorca, donde la novia lucía verdaderamente espectacular con su vestido blanco palabra de honor y largo velo. Ahora, la intérprete de Sigo enamorada de ti, está aprovechando estos días de calor para disfrutar de su familia y sobre todo de su hija Yanay de dos años. A través de su perfil público, la cantante ha querido compartir un momento divertidísimo que ha vivido con su niña. La pequeña ha dado el do de pecho con la canción de Baby Shark. Un instante muy gracioso que su madre ha definido como 'su primer concierto'. Pero eso no es todo, porque mientras canta, también toca la guitarra. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

