Edurne, espectacular con su look más sexy en el gran día de David de Gea El portero del Manchester recibió por segunda vez el premio 'Golden Glove' (Guante de Oro) en Old Trafford

Después de saltar al campo con Edurne y su hija Yanay, David de Gea vivió su gran noche al recibir el premio Golden Glove (Guante de Oro) en una gala que tuvo lugar en el estadio Old Trafford. El portero del Manchester y sus compañeros disfrutaron de esta velada única acompañados de sus mujeres, quienes indudablemente se convirtieron en protagonistas de todos los flashes. Sobre todo en el caso de Edurne, que causó sensación con su look.

La cantante madrileña, de 37 años, se decantó por un ajustado vestido negro de escote palabra de honor, una pequeña cola y pronunciada abertura lateral con la que presumió de piernas. Además, tenía varios detalles de encaje, a juego con sus guantes largos, que le dieron un toque muy sexy.

- ¿Piensa darle un hermanito a Yanay pronto? Edurne responde

La intérprete de Te quedaste solo, Fresas & champán o Boomerang completó su look con un collar dorado y pendientes de aro, además de llevar su melena suelta y lista y un maquillaje muy favorecedor que resaltaba su mirada. "Mi jugador del año", escribió Edurne en sus redes sociales presumiendo de marido.

Edurne y David compartieron noche con el mediocampista brasileño Casemiro y su esposa Anna Mariana; el jugador argentino Lisandro Martínez y su novia Muri López; Harry Maguire y Fern Hawkins; Alejandro Garnacho y Eva García; Facundo Pellistri y Cami García... pero ellos se convirtieron en los grandes protagonistas.

"¡Qué elegantes, guapos y de todo por favor! ¡Enhorabuena David!", es el cariñoso mensaje que les ha dedicado Paula Echevarría, compañera de Edurne en Got Talent. Sus fotos han recibido el 'me gusta' de Sergio Llull o Sandra Polop, además de los jugadores de fútbol Marc Bartra, Falcao, Javier 'Chicharito' Hernández o Sergi Roberto, entre otros muchos.

- Entrevistamos al estilista de Paula Echevarría: 'Es una cazatendencias'

Se trata de la segunda vez que De Gea consigue el 'Guante de Oro', ya que recibió el mismo premio en la temporada 2017/18. A pesar de este reconocimiento, el futuro de David en el Manchester United F. C sigue en el aire. Su contrato finaliza esta temporada y las negociaciones sobre su futuro no han terminado. Algunos medios británicos aseguran que el jugador está cerca de firmar una renovación con el club, pero por el momento sigue siendo un misterio si seguirá o no con los Red Devils el año que viene.

- Edurne da los detalles más curiosos de su vida: de la personalidad de su hija a los piques con De Gea