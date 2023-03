Edurne da los detalles más curiosos de su vida: de la personalidad de su hija a los piques con David de Gea

No deja de encadenar buenas noticias. Edurne acaba de lanzar su nuevo single, Fresas y champán, un tema con el que desea conectar con sus inicios y del que ha dado todos los detalles en El Hormiguero. En el programa ha hablado también de la reciente celebración protagonizada por su hija Yanay, que el sábado 4 de marzo cumplió dos años y destaca por ser una niña espontánea, cariñosa y con sus propias ideas. "Soy muy fan de mi hija, es pura energía, un terremoto y un cielo. Me parece increíble cómo puede tener la personalidad tan marcada, me dice hasta la ropa que se quiere poner, y lo que dice que no, no se lo pone de ninguna manera", ha dicho de la pequeña, quien le acompaña en su vida a caballo entre Mánchester y Madrid.

La cantante de 37 años, pareja del futbolista David de Gea, ha explicado cómo se organiza viviendo en dos países a la vez. Edurne tiene ropa tanto en España como en Reino Unido, pero no son prendas repetidas. "Siempre pasa que necesitas lo que está en el otro sitio", ha reconocido. Además, ha dicho que ese "caos" que suponía viajar sola se ha multiplicado ahora con Yanay y que la ropa de la niña tiene que trasladarlas constantemente entre sus dos residencias porque crece muy rápido y si la deja en uno de los armarios, cuando vuelve ya no le vale.

Edurne y De Gea organizan sus agendas para pasar juntos el máximo tiempo posible y ver crecer a su hija juntos. Cuando no está trabajando, la artista se relaja dándose baños, tomando palomitas, leyendo y jugando. "Me he creado un canal de Twitch porque soy muy jugona y competitiva. Llevo juegos de mesa en la maleta e incluso en el bolso", ha compartido. Esa afición la comparte con su pareja, el portero del Mánchester United, con el que reconoce que existe un pique. "No somos la típica pareja de ayudarnos, al contrario, si puedo ir a machacarle... y viceversa", ha dicho divertida.

Su mensaje a Blanca Paloma

A Edurne la conocimos en la cuarta edición de Operación Triunfo y también ha participado en Eurovisión 2015 . Basándose en su experiencia en el certamen, ha querido mandar un mensaje a Blanca Paloma, que ha ganado el Benidorm Fest y representará a nuestro país en el festival que se celebrará en Liverpool entre el 9 y el 13 de mayo. "Que se haga una burbuja. No quiero generalizar porque hay gente maravillosa que lo vive de manera sana y disfrutando del evento que es de los más increíbles que hay musicalmente hablando. Pero es verdad que la gente va a criticar todo. Mi consejo es que haga lo que quiere hacer porque es la que se sube al escenario, que defienda la canción como lo hace, porque canta espectacular, se me ponen los pelos de punta, y se olvide del resto. Que lo dé todo, va a hacer una actuación espectacular", ha comentado.