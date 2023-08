Elizabeth Gutiérrez, ex de William Levy, aclara sus polémicas declaraciones sobre las infidelidades en los rodajes

Ser un artista de renombre no siempre es fácil. Uno disfruta de las mieles del éxito pero también se convierte en el centro de todas las miradas y en objeto de todo tipo de rumores y especulaciones sobre su vida. Cada una de sus palabras son analizadas hasta la saciedad y, en ocasiones, las declaraciones que hacen son interpretadas libremente generando polémicas. Precisamente, esto es lo que le ha ocurrido a Elizabeth Gutiérrez, expareja de William Levy, quien ha tenido que salir al paso sobre unos comentarios suyos que se hicieron virales hace unas semanas en los que hablaba sobre las relaciones extramatrimoniales que se dan entre los actores en las grabaciones de las telenovelas.

En medio de los rumores que apuntaban a la separación definitiva entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy por un supuesto romance entre el protagonista de Café con aroma de mujer y su compañera de Vuelve a mí, Samadhi Zendejas, la presentadora compartía en su programa Ojos de gata, a mediados de julio, su opinión sobre las relaciones románticas que llegan a surgir entre los intérpretes en los sets de rodaje, rechazando por completo las infidelidades que de estas situaciones pueden provocar. Unas palabras que fueron malinterpretadas y que ahora ha querido aclarar para zanjar todo tipo de especulaciones.

Elizabeth, de 44 años, coincidía con la periodista costarricense Verónica Bastos, conductora del programa La mesa caliente, con la que estuvo charlando sobre esta polémica y a la que pidió que, en su nombre, aclarara sus manifestaciones ya que aseguraba que habían sido sacadas de contexto.

Para la intérprete de El rostro de la venganza es muy importante solucionar el malentendido dejando constancia de que ella no estaba acusando o señalando al padre de sus hijos de tener un romance con otra mujer. "Mucha gente interpretó que justamente ella estaba hablando de Samadhi y William Levy, pero algo que Elizabeth me dejó claro es que esas declaraciones las dio hace más de cuatro meses en su programa que está grabado, pero que el programa tocó ahora, y salió al aire y que coincidió con las grabaciones de William y su telenovela", comenzaba explicando la presentadora.

"Ella desmiente absolutamente que esté hablando del padre de sus hijos y de que tenga alguna relación", exponía la periodista de espectáculos. Además agregaba que Vuelve a mí "ni siquiera había comenzado sus grabaciones cuando Ely habló de las infidelidades entre compañeros del set", asegurando que sus declaraciones "no tenían nada que ver con la novela y mucho menos con la protagonista". De este modo, Verónica aseveraba que "Elizabeth no culpaba a la protagonista de la novela con William Levy de que esto estuviera pasando".

La presentadora de La mesa caliente también reproducía otro pasaje de su conversación con Elizabeth Gutiérrez en el que esta le confesaba que, durante años, "ha sido víctima de comentarios muy fuertes donde también se le ha discriminado en muchas ocasiones y se le ha tratado mal", por lo que también pedía a través de la periodista que cesaran los ataques contra ella. Verónica finalizaba su intervención afirmando que la madre de Christopher y Kailey está "tratando de ser lo más honesta posible, ella está buscando no dañar a nadie".

¿Cuáles fueron las declaraciones de Elizabeth que han desatado la polémica?

A mediados de julio, durante el transcurso de su programa Ojos de mujer, la bella actriz de origen mexicano expresó su opinión sobre las relaciones que surgen en plató entre compañeros, mostrándose en contra de este tipo de historias cuando suponen una infidelidad y criticó a quien hace oídos sordos y consiente. "Yo no estoy casada. Muchas se esconden en que: ‘Ay, no están casados. ¡Por favor!", explicaba de forma muy directa.

La protagonista de El rostro de Analía proseguía su exposición añadiendo que "no estoy defendiendo ni a uno ni al otro. Estamos hablando del punto de vista de mujer y cómo yo manejaría eso. Yo siendo actriz... eso se da. El roce todos los días, el siempre vernos divinos y decirnos 'Te amo'; te puedes dejar llevar", relataba sobre los motivos que puede hacer surgir esa chispa entre dos compañeros de trabajo.

Sin embargo, la artista apelaba al sentido común y a los valores de quienes se encuentran en esa situación. "¿Hasta dónde están tus valores como persona, de respetarte tú primero? Olvídate de la otra mujer, respétate tú primero. No quieres ser la otra", aseguraba con rotundidad.

La protagonista de Acorralada afirmaba que, bajo su punto de vista, no hay excusas porque "tú sabes. Una mujer tiene un sexto sentido tan bueno que si un hombre te dice: 'No, no estoy con ella'... Tú sabes. No te hagas la tonta". Estas declaraciones fueron interpretadas como su propia experiencia y como una indirecta hacia William Levy y Samadhi Zendejas, en relación a los rumores que apuntaban a una posible relación entre ambos actores y de la que, por sus palabras, la actriz parecía culpabilizar a la intérprete de Falsa identidad.

Por su parte, William Levy, de 42 años, también se pronunciaba hace tan solo unos días sobre los rumores que apuntaban a su posible romance con Samadhi dejando claro a quién pertenece su corazón. "Mi gente... solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad. Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro, no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere" aclaraba rotundo, dejando constancia de que no está ni con su compañera de rodaje, ni con Elizabeth, sino volcado en su trabajo y en sus vástagos.