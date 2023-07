¿Sale con su compañera de reparto? ¿Se ha reconciliado con su ex? William Levy responde El actor cubano ha dejado claro cómo está su corazón tras las últimas especulaciones sobre su vida personal

Es uno de los actores más atractivos de la pantalla y levanta pasiones por donde pasa. El cubano William Levy, de 42 años, acapara las miradas y los suspiros de fans de todo el mundo. Sin embargo él se mantiene muy discreto en lo que se refiere a confesar cómo está su corazón. Las especulaciones acerca de su vida sentimental se han multiplicado estos días tras las imágenes en las que se le ve, en actitud cómplice con su compañera de reparto en la serie Vuelves a mí, Samadhi Zendejas, de 28 años. Sus seguidores se preguntan si entre ellos hay algo o si seguirá unido a Elizabeth Gutiérrez, de quien se separó a principios de 2022 tras dos décadas de amor y con quien se le ha seguido viendo en los últimos meses.

Aunque es reacio a hacer comentarios acerca de su vida más personal, el intérprete cubano se ha pronunciado tras estos últimos rumores con un mensaje en el que deja claro a quién pertenece su corazón. “Mi gente... solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad. Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro, no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere” concluye. Asegura así que que no tiene ninguna relación ni con Zendejas ni con su exmujer, con quien se ha especulado en muchas ocasiones que se había dado una nueva oportunidad.

Hace pocos días la propia Elizabeth Gutiérrez, de 44 años, compartía algunos mensajes en los que hacía referencia al desamor, lo que hacía pensar a sus seguidores que no atravesaba un buen momento. “Las acciones hablan más que las palabras, la próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas, mira lo que hace, no lo que dice” escribió la intérprete de El rostro de Analía. “No te arrepientas de dar todo por amor… porque cuando tengas que irte sabrás que no quedó nada por dar” añadió. Se interpretó que estas palabras estarían dirigidas a Levy, a quien además Elizabeth dejó de seguir en redes sociales. La pareja tiene dos hijos Christopher, de 17 años, y Kailey, de 13.

William Levy se encuentra inmerso en las grabaciones de Vuelve a mí, el nuevo título que llega después del éxito mundial de Café con aroma de mujer que fue el que lo lanzó a la fama internacional y lo convirtió en el actor de moda. Vuelve a mí es un drama romántico que Levy protagoniza junto a la actriz mexicana Samadhi Zendejas. El protagonista de Montecristo ha compartido algunos retazos del rodaje, que se desarrollará entre Miami y México.

El título cuenta la historia de Nuria, una mujer de escasos recursos cuya vida cambia de la noche a la mañana tras el secuestro de su hijo. El personaje de William Levy, Braulio, llegará de manera inesperada a la vida de la desesperada madre para convertirse no solo en el pilar que mantiene viva su esperanza para encontrar al pequeño, sino también en el gran amor de su vida.