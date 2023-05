William Levy y su exmujer, Elizabeth Gutiérrez, unidos por el último triunfo deportivo de su hijo de 17 años

William Levy anunciaba a finales de enero de 2022 su separación de Elizabeth Gutiérrez con quien ha mantenido una relación de casi dos décadas. Tras su ruptura, los rumores sobre una posible reconciliación han sido una constante, al igual que lo han sido las múltiples ocasiones en las que los actores se han unido para apoyar a sus dos hijos, Christopher y Kailey, de 17 de 13 años. Siempre han dejado claro que siguen siendo una familia y que, cuando se trata de temas relacionados con sus vástagos, que son lo más importante para ambos, son los primeros en estar a su lado de manera inconcidicional.

Papá de un niño de 7 años e hijo de un actor argentino: así es Michel Noher, protagonista de 'La Unidad Kabul'

VER GALERÍA

Maite Perroni da a luz a su niña y abre una nueva era en el grupo RBD: ¡Todas sus integrantes ya son mamás!

Este miércoles, el primogénito de la expareja tenía una importante cita: disputaba la final estatal de béisbol junto al American Heritage, donde ocupa la posición de bateador. Una ocasión muy especial en la que no le faltó el calor de su familia. Tophy, como lo llaman cariñosamente, contó con la presencia en las gradas de su madre y de su hermana, quienes, ataviadas con la camiseta del equipo en el que milita el joven, no dejaron de animarle durante todo el partido convirtiéndose en sus fans número uno.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Por su parte, William Levy, de 42 años, no pudo estar presente de manera física en el estadio por motivos de trabajo -se encuentra con las grabaciones en Miami de la telenovela Vuelve a mí, junto a la actriz mexicana Samadhi Zendejas-, pero sí estuvo en espíritu. El protagonista de Café con aroma de mujer no se perdió ni un segundo del partido, que siguió con atención por televisión, apoyando sin cesar a su hijo en la distancia desde su perfil y compartiendo su triunfo con todos sus seguidores.

VER GALERÍA

La familia en pleno fue testigo, unos en directo y otros a través de la pantalla, de cómo el American Heritage se alzaba con la victoria frente a los Tampa Jesuit, durante la final disputada en el Hammond Stadium, ubicado en South Fort Myers, en el estado de Florida.

VER GALERÍA

Después del competido y emocionante encuentro, no tardaron en llegar los mensajes de enhorabuena por parte de sus padres, quienes no podían contener la emoción con el nuevo éxito deportivo de Christopher. "No tengo palabras para explicarte lo orgulloso que estoy de ti, mi campeón. Te lo mereces al igual que todos tus compañeros. Go Patriots! State Champions", decía el protagonista de Cuidado con el ángel.

William es consciente de la importancia que tiene esta victoria para su hijo en su camino para convertirse en jugador de béisbol profesional, una meta que tiene clara desde pequeño y por la que lleva trabajando duro desde hace años, sobre todo tras el accidente que tuvo en 2020 y estuvo a punto de acabar con su carrera deportiva. El intérprete de Addicted y Christopher comparten la pasión por este deporte, una disciplina que el actor también practicó cuando era más joven.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Tras coronarse como campeón, tampoco faltaron unas cariñosas palabras por parte de la presentadora de Ojos de mujer, de 44 años, para Christopher: "Qué orgullosa estoy de ti. Estoy tan feliz por ti y por tus compañeros de equipo. Mi amor, ustedes merecían esta victoria", escribía en su perfil junto a una imagen junto en la que aparece con sus dos hijos al finalizar el partido.

Elizabeth tiene claro de que se trata de un deporte en equipo y también quiso destacar el trabajo del resto de compañeros de su hijo. "¡Gracias a todos por brindarnos una temporada tan increíble. Te amo con todo mi corazón. Campeones estatales", expresaba con orgullo.

VER GALERÍA

La benjamina de la familia también quiso dedicarle un bonito texto a su hermano, ilustrado con la misma imagen que había compartido su madre: "¡Felicidades Tophy! Estoy tan orgullosa de ti, te ganaste la victoria, te amo tanto. ¡Siempre estaré en las gradas animándote!". Conmovido por las sentidas palabras de Kailey, el joven le respondió: "¡Te quiero! Gracias por ser la mejor hermana del mundo".

VER GALERÍA

Un éxito deportivo fruto de la superación

Ahora está recogiendo los frutos de su trabajo, pero el camino de Christopher no ha sido sencillo. En octubre de 2020 sufría un accidente al volcar en la zona de Weston, en Florida, el cochecito eléctrico en el que viajaba. Junto al joven se desplazaban otras dos chicas quienes sufrieron lesiones de menor gravedad, mientras que al hijo mayor del protagonista de Montecristo y Elizabeth Gutiérrez se le quedó atrapada la pierna debajo del vehículo y tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital de Miami, donde fue intervenido de urgencia.

VER GALERÍA

El percance le produjo una lesión en la rodilla que requirió de cinco cirugías y de meses de terapia física y rehabilitación. Christopher estuvo un año apartado de los campos de béisbol, un deporte que es su pasión y en el que, a su corta edad, ya estaba destacando por sus dotes deportivas. Pese a que las previsiones no eran muy alentadoras, gracias a su lucha, trabajo y tesón logró salir adelante, recuperar su carrera en el béisbol y volver a brillar sobre el terreno de juego.