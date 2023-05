Papá de un niño de 7 años e hijo de un actor argentino: así es Michel Noher, protagonista de 'La Unidad Kabul'

La tercera temporada de La Unidad Kabul se esperaba cómo agua de mayo y no ha defraudado. Se trata de un thriller policíaco basado en el trabajo de una unidad de élite de la Policía Nacional que se encuentra en Afganistán con el objetivo de reunirse con un infiltrado que tiene información acerca de un posible atentado en Europa, pero que se ven sorprendidos por los enfrentamientos entre muyahidines, talibanes y fuerzas del ISIS K y acaban envueltos en una peligrosa situación. Esta trepidante y cruda ficción está encabezada por rostros tan conocidos como Natalie Pozas o Marian Álvarez, pero también nos ha descubierto a actores como Michel Noher, un artista consagrado en Argentina al que te vamos a presentar para que no le pierdas la pista.

Maite Perroni da a luz a su niña y abre una nueva era en el grupo RBD: ¡Todas sus integrantes ya son mamás!

VER GALERÍA

Primeras imágenes de 'Vuelve a mí', la nueva telenovela de William Levy

Michel se mete en la piel de Marcos, un experto en la lucha antiterrorista que se ve inmerso en una desesperada y extrema situación en el desierto de la que trata de salir con vida. La actuación no es algo ajeno para este intérprete nacido en Buenos Aires en abril de 1983, sino que la lleva en la sangre. El protagonista de 100 días para enamorarse es hijo de Jean Pierre Noher, un famosísimo actor franco-argentino que cuenta con una extensa carrera profesional a sus espaldas. Este último es, a su vez, sobrino nieto del cineasta Max Ophüls, quien llegó a estar nominado a dos premios Oscar.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Los padres de Michel se separaron cuando aún era muy pequeño y, de los cuatro a los diecisiete años, vivió junto a su madre, Patricia Saltzman, en Bariloche. Después, se mudó junto a su padre a la capital argentina. Siempre se había sentido atraído por el mundo del periodismo e incluso llegó a trabajar en una emisora de radio, pero, cuando terminó la educación secundaria, realizó un viaje por Europa y decidió que quería ser director de cine, dejando a un lado el mundo de la comunicación, aunque reconoce que las ondas le siguen apasionando y que es el medio que le acompaña en su tiempo libre.

VER GALERÍA

Ya en Buenos Aires, un año antes de cumplir la mayoría de edad, comenzó a estudiar cine y teatro. Tal era su talento que, con 18, comenzó a trabajar como actor con la película 30/30. Dos años después, pasaría a la televisión formando parte de la telenovela Costumbres argentinas, en la que daba vida a Juan Díaz.

VER GALERÍA

Desde entonces, comenzó a enlazar un proyecto con otro participando en fiiciones como El deseo, Sos mi vida, Consentidos o Don Juan y su bella dama, donde se metía en la piel Pedro Fernández, un papel que le valió la nominación a Mejor actor revelación en los Premios Clarín en el año 2008. Su carrera comenzaba a ser imparable y traspasaba las fronteras argentinas incorporándose al elenco de series en países como Italia, con Terra ribelle 2, y Brasil, con La fiesta, Partes de mí y El negocio.

VER GALERÍA

Dos años después, el intérprete, de 40 años, daba el salto a Hollywood con And Soon the Darkness, cinta protagonizada por Amber Heard, entre otros. En 2018, con 35 años, debutaba en España con la película El desentierro. Leonardo Sbaraglia hacia de su padre en la ficción y también le ayudó mucho para encarar su siguiente proyecto en nuestro país. "Fue quien me ayudó luego para mi acento en La unidad porque pedían algo más neutro ya que mi personaje, Marcos, había nacido en España. ¡Me enseñó todos vuestros trabalenguas!”, afirmaba en una entrevista con Fotogramas.

VER GALERÍA

Su papel de experto en terrorismo en la ficción de Movistar Plus+ terminó de abrirle las puertas de nuestro país llevándolo a participar en la serie de Netflix Si lo hubiera sabido con el papel de Rubén, donde compartiendo pantalla con Megan Montaner y Miquel Fernández.

VER GALERÍA

Antes de poder ganarse la vida como actor, Michel desempeñó otros empleos: estuvo como dependiente en una tienda de moda e incluso trabajó haciendo pozos en Aruba, una pequeña isla del Caribe holandés frente a las costas de Venezuela, contratado por el padre de un amigo suyo. Entre las pasiones del artista se encuentran la música y la lectura, además se declara un enamorado de la cultura y de la gastronomía de nuestro país.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En lo que respecta a su vida sentimental, el actor mantuvo una relación con la conocida intérprete argentina Celeste Cid, a la que actualmente podemos ver en la serie Planners de Disney+. Su historia de amor comenzaba en 2006 y el 13 de octubre de ese mismo año, la pareja daba la bienvenida a su hijo Antón, que ahora tiene siete años. "Nos conocimos y decidimos tener un hijo juntos. Se trata de algo muy fuerte… Es la primera vez que me ocurre algo para toda la vida", explicaba el actor en una entrevista con el medio argentino Gente.

VER GALERÍA

Dos años después, en 2018, Michel y la protagonista de Monzón ponían fin a su noviazgo pero, aunque ya no están juntos, mantienen una muy buena relación por el bien de su hijo. "Todo el tiempo estoy en contacto con Celeste. Lo dejo en su casa (a su hijo) y a las dos horas le estoy preguntando cómo está el enano. Nada... la crianza de un hijo”, contaba el protagonista de Limbo al presentador Juan Etchegoyen en una entrevista para el programa radiofónico argentino Mitre Live.

VER GALERÍA

El intérprete argentino sabe muy bien lo que es estar en la piel de un niño con padres separados y, por ello, quiere estar muy cerca del suyo puesto que "hay muchas circunstancias distintas y muchos chicos que crecen sin su padre o sin su madre. Los dos estamos presentes y tenemos ganas de brindarle lo mejor a Antón", añadía Michel en Mitre Live.

VER GALERÍA

Por su parte, Celeste confirmaba la buena sintonía que hay entre los dos actores. "Es muy genuino el cariño y el amor que nos tenemos y eso va a seguir siendo así. Nada mejor que un hijo para ser personas adultas, responsables y amorosas y sostener nuestra familia, que es lo más importante", aseveraba la actriz al programa Infama.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Aunque ha desarrollado su carrera por diferentes países, Michel sigue manteniendo su residencia en Argentina. Tiene un motivo de peso: su pequeño está allí. Actualmente, la casa del actor une a tres generaciones ya que el intérprete vive en Buenos Aires junto a su padre y a Antón. "Tengo un hijo acá y es mi base. Me gusta ser un papá presente, compartir con mi hijo, verlo crecer. Si no, ¿para qué? Es mi filosofía de vida. Si no hay amor que no haya nada", declaraba en una charla con La Nación, dejando constancia de que, además de un gran actor, es un padre comprometido.