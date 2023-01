Megan Montaner da a luz a su segundo hijo y este es el original nombre que ha elegido

Megan Montaner ha sido madre de nuevo. La actriz, de 35 años, ha confirmado el nacimiento de su segundo hijo con esta preciosa foto y el siguiente mensaje: "Bienvenido, pequeño SOREN". El niño vino al mundo hace tres días, el 16 de enero, para llenar de alegría el hogar que la intérprete ha formado junto a su chico, el biólogo ambiental Gorka Ortúzar, con quien mantiene una sólida relación desde 2013.

La pareja ha elegido un nombre muy original para su bebé. Soren es de origen danés y significa trueno, aquel que es estricto. A su primer hijo, que vino al mundo el 25 de abril de 2017, le llamaron Káel. Es un nombre de origen galaico escocés que puede traducirse como "guerrero poderoso" y se atribuye a hombres de fuerte personalidad, carismáticos, reflexivos y emprendedores.

La actriz no ha parado de trabajar durante su segundo embarazo. En septiembre estuvo promocionando la película La vida padre y después la serie Si lo hubiera sabido, creada por la guionista turca Ece Yörenç, para Netflix. Además, ha estado rodando Entre Tierras, la nueva serie de Antena 3. Megan es la protagonista de este drama emocional ambientado en la España de los años sesenta, que se ha grabado en varias localizaciones de Castilla-La Mancha y Almería. El rodaje finalizó el pasado 23 de diciembre, tres semanas antes de que la intérprete diera a luz. "¡Lo hemos conseguido, chavales! Qué bonito, qué duro y qué especial. ¡Os adoro! Gracias por todo y hasta la próxima equipo", publicó Megan junto a esta foto.

Megan Montaner es muy discreta con su vida privada, pero de vez en cuando sorprende a sus seguidores mostrando su faceta más personal. Cuando dio a luz a su primer hijo aseguró que la maternidad era "más duro de lo que pensaba", pero a la vez "lo más bonito del mundo". Y en una entrevista reciente concedida a El Mundo, comentó que no solían ver la televisión en familia. "No hay tiempo, sólo algunas veces los fines de semana. De diario llego a casa y con los horarios que tenemos mi marido y yo intentamos dejar a un lado los móviles y hablar. O hacer manualidades con el pequeño. Muchas veces me quedo frita contándole un cuento a mi hijo en la cama".