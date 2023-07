Conoce a Ane Rot y Nuno Gallego, los fichajes de la octava temporada de 'Élite'

Élite es la serie española más longeva de Netflix. Todavía no se ha estrenado la séptima temporada, prevista para el 20 de octubre, y sus millones de seguidores, que se encuentran repartidos por todos los rincones del planeta, ya tienen algo que celebrar: los pasillos de Las Encinas aún tienen muchas historias que contar y la plataforma de streaming ha anunciado que habrá una octava temporada que comenzará a grabarse en agosto. Aunque no se ha comunicado nada de manera oficial, estos nuevos capítulos podrían poner el broche final a la ficción tras cinco años. Esta nueva entrega llega con sorpresa con el regreso de Mina el Hammani, quien volverá a dar vida a Nadia, y con la incorporación de dos nuevos rostros: Ane Rot y Nuno Gallego, a los que te vamos a presentar para que los conozcas un poco mejor.

Ane Rot se unirá al grupo de jóvenes, guapos e intrigantes, de la ficción juvenil. Netflix quiere mantener la intriga y generar aún más expectación con sus nuevos capítulos por lo que no ha desvelado detalles sobre su personaje, lo que es seguro es que vivirá junto al resto del elenco nuevas historias de amor y misterios entre las paredes del exclusivo instituto. La actriz vasca se ha formado en la escuela de interpretación Work in Progress, entre 2018 y 2021 y, además, también ha recibido clases de canto desde 2016.

Pese a su juventud, seguro que te suena su cara ya que, tras participar como concursante en varios programas en la televisón autonómica vasca, protagonizar el videoclip del grupo Eskean Kristo y participar en varios cortometrajes en 2019, Ane se convertía en un rostro popular de la pequeña pantalla al ser una de las presentadoras de Micky Mouse Squad, programa de Disney Channel para Boomerang TV. Un espacio que hacía las delicias de los pequeños de la casa con sus divertidos retos, entrevistas a famosos invitados, música y los mejores sketches y bromas.

En 2022, tras un papel secundario en Por los pelos. Una historia de autoestima, de Nacho García Velilla, llegaba su primer protagonista en la película El club de los lectores criminales junto a Álvaro Mel, intérprete de Un cuento perfecto, Priscilla Delgado, Iván Pellicer, Veki Velilla, Carlos Alcaide, Hamza Zaidi, María Cerezuela y Daniel Grao. La película nos presenta a ocho jóvenes estudiantes universitarios que se reúnen cada semana en un club de lectura para compartir su pasión por la literatura de terror. Tras ser cómplices de una broma de disfraces que termina en un fatídico accidente, empezarán a desconfiar los unos de los otros. Cualquiera de ellos podría ser la próxima víctima.... o el asesino.

Entre las aficiones y habilidades de Ane están el canto y el baile y también es una gran amante de la fotografía. Además disfruta practicando deportes como el buceo, el boxeo, el yoga o el kick boxing, el amor por esta disciplina la comparte con el hombre que ocupa su corazón: Fran Berenguer, un actor, acróbata y especialista de cine, con el que el pasado 19 de junio celebraba dos años de relación con un romántico mensaje. "Qué suerte la mía y qué felices estos dos años, te quiero", escribía la artista junto a varias fotos en las que podemos ver los enamorados que están.

El otro nuevo fichaje para la octava temporada de Élite es Nuno Gallego. El actor orensano, de 22 años, tenía claro lo que quería ser cuando era pequeño: biólogo. Pero, a los once años, todo cambió después de ver a su tía sobre los escenarios y delante de las cámaras, en ese momento se dio cuenta de que estaba confundido y que su camino profesional sería otro: la actuación.

Desde ese instante, sus pasos de dirigieron hacia un solo lugar y con un solo objetivo: convertirse en actor, siempre con el apoyo de sus padres que han ayudado y acompañado al joven en su sueño. Nuno se matriculó en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid y finalizó su formación en interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) en 2022.

En 2020, el joven artista debutaba en el mundo de la actuación como uno de los protagonistas de La última partida, un corto fantástico en el que varios amigos se disponen a jugar una de sus habituales partidas de rol cuando un inquietante hallazgo hará que el juego cambie para siempre. Poco después daría el salto a la televisión con Historias de UPA Next y UPA Next, la serie que le ha dado la popularidad dando vida a Dario. Un papel que fue inesperado para él ya que no salió muy convencido del casting. Aunque, teniendo en cuenta que canta y que domina la danza contemporánea, el funky y el hip hop, parecía que el personaje estaba destinado a ser suyo.

Ese ha sido el despegue de su carrera, que ha continuado con títulos como Clanes, serie protagonizada por Clara Lago y Tamar Navas para Netflix, y que ahora continúa en la plataforma digital con su estreno en Élite. Sin duda el proyecto que le dará la fama a nivel internacional. De ser así, no tendrá problema para trabajar fuera de nuestras fronteras ya que, además de español y gallego, sus lenguas maternas, habla con fluidez alemán e inglés. Nuno también toca la guitarra y entre sus aficiones está la de escalar, como hemos podido descubrir a través de su perfil.

Quédate con los nombres de Ane Rot y Nuno Gallego porque darán mucho que hablar. Junto a ellos Omar Ayuso, Valentina Zenere, André Lamoglia, Ander Puig, Carmen Arrufat, Pepe Ocio, Godeliv Van der Brandt y Luz Cipriota también formarán parte de esta temporada, además de las incorporaciones de la séptima Maribel Verdú, Alejandro Albarracín, Mirela Balic y Fernando Lindez, a los que todavía no hemos podido ver en acción... pero que nos morimos de ganas de hacerlo.