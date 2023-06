Maribel Verdú rodeada de estrellas en la premiere mundial de 'The Flash' en Hollywood La actriz madrileña da vida a la madre del veloz superhéroe de D.C Comics

El Teatro Ovation Hollywood de Los Ángeles se ha vestido de gala para celebrar la premiere mundial de la película The Flash. La encargada de poner el sabor español a la cita ha sido Maribel Verdú, que en el filme da vida a la madre del veloz superhéroe del Universo D.C Comics. Feliz y sonriente, la intérprete posó junto a su compañera de reparto Sasha Calle y la productora Barbara Muschietti, con las que también estuvo en Madrid presentando el largometraje a principios de este mes de junio.

Para tan señalada ocasión la actriz madrileña ha optado por un elegante vestido negro de manga larga completamente ceñido al cuerpo y con un favorecedor fruncido en la zona del pecho. Un diseño que acentuaba aún más su espléndida figura. Complementó el look con accesorios dorados, pendientes de aro y pulseras, y unas sandalias de tacón. En lo referido al pelo y el maquillaje, la artista se decantó por resaltar sus ojos con un delineado negro y un moño bajo pulido.

The Flash, que llegará a las salas de cine de nuestro país el próximo día 16, no es el único proyecto que Maribel Verdú tiene en marcha. Desde mayo, está disponible en la plataforma de streaming Paramount Plus Uno para morir, un thriller de misterio dirigido por el mexicano Manolo Cardona. De la misma manera, es el fichaje estrella de la séptima temporada de la exitosa serie juvenil Élite.

Desfile de estrellas

Por la alfombra roja de The Flash han pasado numerosas estrellas de Hollywood. Una de las presencias más llamativas fue la de Ezra Miller, protagonista de la cinta. Esta es la primera aparición pública del actor tras dos años que han sido muy convulsos para él, puesto que ha estado rodeado de escándalos y problemas legales.

El rodaje de la ficción corrió peligro por el comportamiento errático del intérprete de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, que ha sido arrestado en varias ocasiones por posesión de sustancias ilegales, alteración del orden público, agresiones y allanamiento de la propiedad privada.

Ezra Miller reconoció que está actitud se debía a que tenía problemas de salud mental y se encuentra recibiendo ayuda de profesionales. Sus compañeros también se han volcado por completo con él, así lo demostró Maribel Verdú en una entrevista en la Cadena SER en 2022. “Con Ezra todo fue maravilloso y bonito. Es muy cariñoso, hemos tenido una relación como de madre e hijo”.

En esta premiere también se pudo ver a la cantante Kiersey Clemon, a la ganadora del Oscar Jessica Chastain, a la exchica Disney Dove Cameron y a Ben Affleck. El protagonista de Batman estuvo acompañado de su mujer Jennifer Lopez, a la que no paró de dedicar caricias y miradas románticas disipando así cualquier rumor sobre una posible crisis matrimonial.