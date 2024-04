Amaia Salamanca y Rosauro Varo, anfitriones de Maribel Verdú y su marido en la Feria de Abril de Sevilla

Amaia Salamanca y Rosauro Varo no han querido perderse una de las tradiciones más arraigadas de España como es la Feria de Abril de Sevilla, de la que el empresario sevillano siempre ha sido un incondicional. Después de haber disfrutado de la Semana Santa en la capital hispalense junto a sus tres hijos, la pareja se ha dado cita en el Real en los primeros días de esta fiesta llena de folclore, baile y mucha tradición. Hasta ahora no habíamos visto fotos por el recinto de esta pareja, muy discreta en cuanto a su vida privada se refiere, pero ha sido un matrimonio amigo quien ha compartido varias instantáneas de su paso por la Feria de Abril.

-Victoria de Marichalar se divierte con Cayetana Rivera y María G. de Jaime en la Feria de Sevilla

Maribel Verdú y su marido, Pedro Larrañaga, disfrutaron de esta fiesta que dio comienzo la madrugada del domingo con el alumbrado amenizado por el dúo Los del Río, que celebran 60 años en los escenarios. "Feria de Abril 2024. Rodearse de gente buena, divertida y generosa; mis amig@s. Sevilla", compartía la protagonista de Blancanieves, que posa en la foto junto a su marido y sus amigos Amaia y Rosauro, con quienes se divirtieron en las casetas, así como en otros rincones de la capital andaluza como la terraza Ático del hotel Lobby Room, a cargo de Rosauro Varo.

Amaia y Rosauro, poco dados a aparecer en público, ejercieron como perfectos anfitriones de Maribel Verdú y Pedro Larrañaga y posaron en una única foto muy sonrientes y cogidos de la mano. Desde hace tiempo planean rumores de crisis entre esta pareja, pero ¡HOLA! se ha encargado de desmentirlo en varias ocasiones con imágenes de ambos muy cariñosos y cómplices. La última vez que les hemos visto fue en Semana Santa, donde presenciaron algunas de las procesiones con sus hijos, Olivia (10 años), Nacho (8) y Mateo (7), que se vistieron de nazarenos con túnica blanca, el cinturón, la medalla y el capirote en la procesión del Domingo de Ramos.

La pareja, que se conoció en una fiesta en Ibiza, mantiene una relación que dura ya catorce años y tienen tres hijos en común. Ellos siempre han destacado que no les ha hecho falta pasar por el altar para ser felices. "No estamos casados, pero tenemos tres niños juntos. Es como si lo estuviéramos. A nosotros nos sirve estar así. No porque nos casemos significa que nos queramos más", contaba la actriz a su paso por Planeta Calleja.

El empresario sevillano cuenta con negocios tanto en Sevilla como en Madrid en hostelería, turismo, ocio, el sector financiero, la tecnología, las telecomunicaciones y la construcción, mientras que la actriz madrileña, que comenzó a estudiar Administración y Dirección de Empresas y Derecho en la Universidad, encontró su verdadera vocación en el mundo de interpretación. Amaia Salamanca acaba de protagonizar una serie cómica Muertos S.L que se emite ya en Movistar + y es de los creadores de Aquí no hay quien viva Alberto y Laura Caballero.