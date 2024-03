Hacía casi un año que no posaban juntos La imagen más esperada de Amaia Salamanca y Rosauro Varo con sus hijos, tres mininazarenos en Semana Santa El matrimonio ha disfrutado con sus niños del Domingo de Ramos en Sevilla, como es tradición cada año por estas fechas, demostrando que siguen más unidos que nunca

Llevábamos casi un año sin verlos posar juntos con sus tres niños, algo que se ha producido por fin durante el fin de semana con motivo de un acontecimiento que tienen muy arraigado desde siempre en la familia. Amaia Salamanca y Rosauro Varo se han dejado ver este domingo al lado de sus hijos: Olivia (9 años), Nacho (8) y Mateo (7), inmortalizándose felices y sonrientes en una de las fechas que marcan a fuego en el calendario para vivir con pasión: la Semana Santa sevillana.

Por las calles de la capital hispalense, la actriz y su marido han coincidido con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla y su esposa Manuela Villena, quienes a su vez iban con sus tres pequeños: Juan Manuel (2010), Fernando (2011) y Alonso (2014). A los más jovencitos, tanto los unos como otros, se les veía muy ilusionados mientras iban vestidos de nazarenos -con la túnica blanca, el cinturón, la medalla y el capirote- por las procesiones que han comenzado en este Domingo de Ramos.

Así, las dos parejas aprovechaban este encuentro -habitual en anteriores ediciones- para inmortalizarse en grupo frente a los reporteros gráficos, los diez dispuestos a disfrutar de la intensa jornada en una ciudad como esta que siente con gran devoción los festejos religiosos. Nueve hermandades debían desfilar por la llamada Carrera Oficial, que son la Borriquita, Jesús Despojado, la Hiniesta, la Paz, la Cena, San Roque, la Amargura, la Estrella y el Amor.

Sin embargo, las previsiones meteorológicas de lluvia han impedido desafortunadamente que algunas de ellas lo hagan, mientras que otras han cambiado sus rutas previstas o aceleraban el paso. Por su parte, Amaia y Rosauro no han faltado una vez más a la tradicional cita donde el vicepresidente de Movistar+ ejerce de anfitrión, puesto que es natural de Sevilla -aunque reside en Madrid con los suyos- y lleva por bandera su tierra allá donde vaya.

La pareja, muy discreta en cuanto a su vida privada se refiere, no se pierde nunca esta celebración litúrgica y en numerosas ocasiones hemos visto cómo la presenciaban desde algunos de los balcones. Sobre su relación, de la que en los últimos tiempos han planeado rumores de crisis, ¡HOLA! publicó en exclusiva el pasado noviembre unas imágenes de ambos muy cariñosos y cómplices paseando por Madrid, fotografías con las que se desmentía su separación.

Echando la vista atrás, se conocieron hace mas de una década en una fiesta en Ibiza y surgió un flechazo que todavía les dura. Tras ello, fueron padres de familia numerosa en tiempo récord y no les ha hecho falta pasar por el altar para sentirse plenos. "No estamos casados, pero tenemos tres niños juntos. Es como si lo estuviéramos. A nosotros nos sirve estar así", contaba hace un tiempo la protagonista de Bienvenidos al Edén (Netflix) durante su paso por Planeta Calleja.

