La alegría de Amaia Salamanca al ver a Rosauro Varo con sus hijos en la procesión de La Borriquita

Para Amaia Salamanca, Sevilla es parte de su vida desde 2010, año en el que comenzó su historia de amor con el empresario sevillano Rosauro Varo. La actriz participa en todas las tradiciones de la capital hispalense y ayer pudimos verla así de feliz disfrutando del Domingo de Ramos. El motivo de su alegría bien pude ser ver a su pareja en la tradicional procesión de La Borriquita junto a dos de sus tres hijos, Nacho y Mateo, de siete y seis años. El empresario, con traje de chaqueta y corbata, estuvo muy pendiente de ellos en todo momento y les cogió en brazos para que pudieran ver de cerca una de las tallas más queridas por los vecinos de la ciudad.

- Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, dos ex muy bien avenidos en la Semana Santa sevillana

VER GALERÍA

PULSA SOBRE LA IMAGEN PARA ACCEDER A LA FOTOGALERÍA

Amaia, que acaba de cumplir 37 años, compartió balcón con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su mujer, Manuela Villena. También estuvo acompañada de grandes amigas con las que se hizo un divertido 'selfie'.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Sin a penas maquillaje y con el pelo recogido en una coleta de caballo, la actriz derrochó estilo en el inicio de la Semana Santa sevillana. Combinó un pantalón marrón con una camisa azul oversize y llevaba un pañuelo de esos tonos a modo de cinturón. Además, lucía una medalla cofrade, la misma que lucía Rosauro.

VER GALERÍA

Amaia y Rosauro forman una pareja de éxito a nivel profesional. Según dijo la actriz en el programa de Julia Otero, de TVE, sueña con dirigir y con rodar escenas de acción. "Me gustaría, pero cuando lo dices parece que quieres ser Lara Croft o algo así, pero no". El sevillano, por su parte, tiene un amplio currículum: presidente de GAT Inversiones, patrono de la Fundación del Teatro Real y ganador del premio Emprendedor del Año 2021.

VER GALERÍA

En el terreno personal también triunfan, eso sí, descartan pasar por el altar. "Por ahora, no habrá boda. Tenemos tres hijos, eso ya me parece suficiente. No nos hace falta nada más para celebrar nuestro amor. Además organizar una boda supone tanto trajín y tantos nervios que no sé si realmente luego la disfrutas", dijo la actriz. "Al final casarse es un logro por todos los años que llevas juntos y es bueno celebrarlo pero antes no, es empezar por el final", añadió. Sus planes más inmediatos son disfrutar de la Semana Santa en Sevilla, donde poseen una casa-palacio del siglo XVIII, situada en el barrio de Santa Cruz, próximo al Real Alcázar y a la Catedral.