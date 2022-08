Ezra Miller inicia el camino de su rehabilitación profesional

¿Se puede dar marcha atrás después de la innumerable carrera de polémicas protagonizadas por Ezra Miller? Él, al menos, tiene la intención de hacerlo, o así se desprende de la reunión que acaban de mantener el actor y su representante, Scott Metzger, con los responsables de Warner Michael de Luca y Pamela Abdy. Dicha reunión ha sucedido en un momento crítico, en el que no se daba ninguna noticia sobre The Flash y la productora tenía varias opciones sobre la mesa y una de ellas era, simplemente, cancelar la película.

Hace un par de semanas pidió ayuda profesional

Parece ser que la posibilidad de cancelación ha sido lo que ha animado finalmente al actor a ponerse las pilas y trabajar seriamente en su recuperación. «Quiero pedir disculpas a todos los que haya alterado o enfadado con mi comportamiento», llegó a declarar a mediados de agosto. Sus problemas de salud mental y su comportamiento errático han terminado con él detenido en más de una ocasión en los últimos meses. Entre las numerosas polémicas que ha protagonizado se ha hablado de robo y allanamiento de morada, alteración del orden público y acoso, asalto, violencia, posesión de drogas, abuso sexual y un largo etcétera. Con semejante historial, Warner había contemplado cuatro escenarios.

La posible cancelación de ‘The Flash’, el motivo que ha hecho que Ezra decida cambiar

El más riguroso de todos era, sencillamente, cancelar la película The Flash, que terminó de rodarse en octubre del pasado año. Pero, con un presupuesto de 300 millones de dólares y la actual hoja de ruta de Warner, que consiste en destruir todos los proyectos que no parezcan rentables, no quería llegar a tomarse esta decisión. Solo con imaginar esta posibilidad, Ezra decidió escuchar las otras tres opciones: estrenarla sacando al actor de la promoción al cien por cien, que Miller ofreciera una entrevista explicando por qué ha llegado a este punto en su vida y, por último, buscar ayuda profesional para salir de este enorme bache personal, que tanto ha afectado no solo a la película, sino a todo el universo DC.

Un momento de crisis y renovación dentro de Warner

Parece ser que este último ha sido el camino elegido por Miller. La productora se reunió con él e imaginamos que le habrán advertido sobre las consecuencias de una recaída, ya que el daño causado a Warner está siendo extraordinario. No olvidemos, además, que Aquaman 2 está en peligro debido a los problemas legales de Amber Heard con Johnny Depp.

Y todo esto, en un contexto de reforma integral del mundo DC. A la cancelación e incluso borrado de películas ya filmadas (como es el caso de Batgirl), se suma la intención de crear una franquicia tan potente como la de Marvel, que tanto éxito ha procurado a Disney. De hecho, se rumorea que la compañía está cerrando un acuerdo millonario con Dan Lin, en calidad de asesor de esta saga de películas. Un poco como está haciendo Kevin Feige con Marvel. Desde Warner, recientemente fusionada con Discovery, buscan crear una macrofranquicia compuesta por filmes y series que construyan un mundo de superhéroes, pero con una unidad argumental que hoy por hoy no tienen.

De hecho, Ben Affleck, que confirmó que dejaría de ser Batman y que The Flash sería su última participación en la piel del Caballero Oscuro, ha rodado escenas para Aquaman y el reino perdido, que ha visto también retrasado su estreno. Esperamos que este caos en el que se mezclan los problemas de Ezra Miller o Amber Heard con el profundo proyecto de renovación de la compañía resulte exitoso y podamos disfrutar de un nuevo universo tan bueno o mejor que el de Marvel. Eso sí, aunque Miller se rehabilite, no parece demasiado probable que continúe al frente del personaje tras este estreno: ¿podría permitirse Warner perpetuarlo como The Flash sabiendo que es una bomba a punto de estallar en cualquier momento?

